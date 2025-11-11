MLB運動家卡茲全票當選 勇士鮑德溫奪國聯新人王

（法新社紐約10日電） 美國職棒大聯盟MLB年度最佳新人獎出爐，運動家一壘手柯茲（Nick Kurtz）與亞特蘭大勇士捕手鮑德溫（Drake Baldwin）分別獲選美聯與國聯新人王。

柯茲以全數30張第一名選票，毫無懸念奪下美國聯盟新人王，運動家游擊手威爾森（Jacob Wilson）排名第2，使運動家成為史上第9支在媒體評選中包辦前兩名新秀的球隊。

運動家今年僅以暱稱「運動家」參賽，球隊本季從奧克蘭遷至加州沙加緬度的臨時主場，等待位於拉斯維加斯的新球場完工。

鮑德溫以21張第一名選票獲選為國聯新人王，芝加哥小熊右投何頓（Cade Horton）名列第2。

在117場比賽中，柯茲的打擊率為.290，並以36支全壘打、86分打點與90分得分，在所有大聯盟新人中名列前茅。他曾因為臀部受傷缺席5月與6月的比賽。

22歲的柯茲在7月25日對陣休士頓太空人的比賽中，成了運動家隊史首位單場擊出4支全壘打的球員，同時也是MLB史上首位單場擊出4轟、貢獻8分打點並敲出6支安打的球員，他單場累積19個壘打數也追平大聯盟單場紀錄。

現年24歲的鮑德溫在老將墨菲（Sean Murphy）因肋骨骨裂開季進入傷兵名單後，成為先發球員。 鮑德溫本季打擊率.274，擊出19支全壘打。他在7月21日對陣舊金山巨人的比賽中貢獻6分打點；8月7日面對邁阿密馬林魚時5打數敲出3安打，包括2支全壘打，帶領球隊完成逆轉勝。