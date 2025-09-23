MLB 引入機械裁判，球員可對好球與壞球進行挑戰

機器人裁判不再是科幻小說的概念。美國職棒大聯盟（MLB）於周二宣布，其由11名成員組成的競賽委員會已批准在2026年開始在大聯盟中使用自動球/好球系統（Automated Ball/Strike System，簡稱 ABS）。這一系統自2019年以來在小聯盟進行測試，今年春季訓練期間也首次在大聯盟中亮相，標誌著棒球運動在對於好球與壞球判斷方面的一次重大變革。MLB專員Rob Manfred表示，這是現代化棒球運動的又一步。

Manfred在聲明中指出：「我們在推行ABS方面採用了與聆聽球迷、在小聯盟進行廣泛測試並在每一步中努力改善比賽的相同過程。」他提到，球員對於挑戰形式的強烈偏好是這一決定的重要因素，這一系統並不會完全取代裁判的判決，裁判仍然負責作出初步判斷，球員可以對接近的判決提出質疑。

挑戰系統的運作方式相當簡單。每支球隊開始時擁有兩次挑戰機會。如果挑戰成功，則可以繼續保持挑戰權；若失敗，則挑戰次數將減少。如果比賽進入加時賽，沒有挑戰的球隊在第10局開始時將獲得一次額外挑戰機會，隨後如果仍需使用，將在每局中再獲得一次機會。值得注意的是，只有投手、捕手或打者可以提出挑戰，並需通過輕拍帽子或頭盔來示意。

該系統的審核依賴於Hawk-Eye攝影機跟蹤每一個投球，並通過T-Mobile的5G網絡傳輸結果。當挑戰被觸發時，投球結果會立即在球場的視頻屏幕和廣播信號中顯示，裁判則會宣布修改後的球數。MLB表示，整個過程平均不超過15秒，從而保持比賽的節奏。

ABS在今年的288場春季訓練賽中已經進行了多次試運行，球員對2.6%的判決提出了挑戰，平均每場比賽的挑戰次數略超過四次，成功推翻的比例高達52.2%。捕手和投手的挑戰成功率高於打者，約為54%。這一表現與自2022年以來在小聯盟的Triple-A中使用ABS的結果相呼應。MLB在2024賽季中期將整個聯盟切換至挑戰格式。

T-Mobile市場、策略及產品總裁Mike Katz將此次推出形容為聯盟科技夥伴關係的一個里程碑。他表示：「這是一個強有力的例子，展示了我們如何利用科技幫助MLB創新，同時保持我們熱愛的運動的特色。」根據UmpScorecards的數據，目前裁判的正確判決率約為94%，ABS的引入可能會提高這一比例，但也引發了對“真正”好球區應該如何定義的新問題。電腦判決的好球區是矩形且精確的，而裁判多年來所判定的則是較為寬鬆的橢圓形。機器人裁判並不會完全接管，但從2026年開始，科技將成為比賽中一位新的參與者，在關鍵時刻作出判決。

