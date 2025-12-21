Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

MMA頒獎禮Jennie同款頸鏈被問爆！「西太后」Vivienne Westwood土星飾物再掀熱潮

在剛圓滿落幕的 MMA 頒獎禮上，BLACKPINK Jennie 幾個黑白裙裝造型震撼全場！除了她的女皇級舞台表現贏盡掌聲之外，時尚迷的目光都鎖定在她的得獎戰衣，是來自Vivienne Westwood的婚紗以及那條標誌性的土星珍珠頸鏈！

這條來自「西太后」 Vivienne Westwood 的標誌性單品，瞬間在 Threads 和小紅書上引發瘋狂討論。網民紛紛感嘆：「西太后又要漲價了！」到底這條頸鏈有什麼魔力？

MMA頒獎禮圖片

Vivienne Westwood圖片

Vivienne Westwood圖片

Vivienne Westwood 的標誌性 Orb 土星環 Logo，是時尚史中最具辨識度的圖案之一。它結合了象徵英國皇室的十字球與代表未來的土星環，傳遞出品牌核心的「將傳統帶入未來」的精神。這次 Jennie 配戴的是品牌最經典的系列，將溫潤優雅的珍珠與硬核、叛逆的土星 Logo 結合的設計，完美契合 Jennie 甜美中帶點高級厭世的特質。除了 Jennie，Taylor Swift 在演唱會上也有戴過這款頸鏈，確是經典。

在明星效應，加上 Vintage Fashion、Y2K 風格的熱度之外，Vivienne Westwood 土星飾物成為很多時尚人追著要買回的經典品牌，不只 Jennie，CORTIS「大哥」James 趙雨凡也加持了 Vivienne Westwood 的土星耳環，各位時尚寶貝是不是心癢癢想買VW呢～來來來，為大家準備以下靚款頸鏈與耳環，趁年底又是節日季就買小小禮物送給自己吧！

Vivienne Westwood Orb pearl-detail necklace $3,655

SHOP NOW

Vivienne Westwood Orb pearl-detail necklace $3,655

Vivienne Westwood Reina Orb pendant necklace $1,897

SHOP NOW

Vivienne Westwood Reina Orb pendant necklace $1,897

Vivienne Westwood One Row Pearl Drop choker $2,690

SHOP NOW

Vivienne Westwood One Row Pearl Drop choker $2,690

Vivienne Westwood Man. Reina pendant necklace $1,692

SHOP NOW

Vivienne Westwood Man. Reina pendant necklace $1,692

Vivienne Westwood Valentine's Agnatha orb-embellished earrings $1,400

SHOP NOW

Vivienne Westwood Valentine's Agnatha orb-embellished earrings $1,400

Vivienne Westwood Ismene earrings $1,840

SHOP NOW

Vivienne Westwood Ismene earrings $1,840

Vivienne Westwood Candy ear-climber earrings $1,314

SHOP NOW

Vivienne Westwood Candy ear-climber earrings $1,314

Vivienne Westwood The Gaby earrings $1,142

SHOP NOW

Vivienne Westwood The Gaby earrings $1,142

CORTIS趙雨凡同款Vivienne Westwood土星耳環爆紅！這顆經典西太后土星，如何獲得Gen Z歡心？

