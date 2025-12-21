MMA頒獎禮Jennie同款頸鏈被問爆！「西太后」Vivienne Westwood土星飾物再掀熱潮

關注

在剛圓滿落幕的 MMA 頒獎禮上，BLACKPINK Jennie 幾個黑白裙裝造型震撼全場！除了她的女皇級舞台表現贏盡掌聲之外，時尚迷的目光都鎖定在她的得獎戰衣，是來自Vivienne Westwood的婚紗以及那條標誌性的土星珍珠頸鏈！

這條來自「西太后」 Vivienne Westwood 的標誌性單品，瞬間在 Threads 和小紅書上引發瘋狂討論。網民紛紛感嘆：「西太后又要漲價了！」到底這條頸鏈有什麼魔力？

廣告
MMA頒獎禮圖片
MMA頒獎禮圖片
Vivienne Westwood圖片
Vivienne Westwood圖片
Vivienne Westwood圖片
Vivienne Westwood圖片

Vivienne Westwood 的標誌性 Orb 土星環 Logo，是時尚史中最具辨識度的圖案之一。它結合了象徵英國皇室的十字球與代表未來的土星環，傳遞出品牌核心的「將傳統帶入未來」的精神。這次 Jennie 配戴的是品牌最經典的系列，將溫潤優雅的珍珠與硬核、叛逆的土星 Logo 結合的設計，完美契合 Jennie 甜美中帶點高級厭世的特質。除了 Jennie，Taylor Swift 在演唱會上也有戴過這款頸鏈，確是經典。

Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images

在明星效應，加上 Vintage Fashion、Y2K 風格的熱度之外，Vivienne Westwood 土星飾物成為很多時尚人追著要買回的經典品牌，不只 Jennie，CORTIS「大哥」James 趙雨凡也加持了 Vivienne Westwood 的土星耳環，各位時尚寶貝是不是心癢癢想買VW呢～來來來，為大家準備以下靚款頸鏈與耳環，趁年底又是節日季就買小小禮物送給自己吧！

按此看Vivienne Westwood頸鏈

按此看Vivienne Westwood耳環

Vivienne Westwood Orb pearl-detail necklace $3,655

SHOP NOW

Vivienne Westwood Orb pearl-detail necklace $3,655
Vivienne Westwood Orb pearl-detail necklace $3,655

Vivienne Westwood Reina Orb pendant necklace $1,897

SHOP NOW

Vivienne Westwood Reina Orb pendant necklace $1,897
Vivienne Westwood Reina Orb pendant necklace $1,897

Vivienne Westwood One Row Pearl Drop choker $2,690

SHOP NOW

Vivienne Westwood One Row Pearl Drop choker $2,690
Vivienne Westwood One Row Pearl Drop choker $2,690

Vivienne Westwood Man. Reina pendant necklace $1,692

SHOP NOW

Vivienne Westwood Man. Reina pendant necklace $1,692
Vivienne Westwood Man. Reina pendant necklace $1,692

Vivienne Westwood Valentine's Agnatha orb-embellished earrings $1,400

SHOP NOW

Vivienne Westwood Valentine's Agnatha orb-embellished earrings $1,400
Vivienne Westwood Valentine's Agnatha orb-embellished earrings $1,400

Vivienne Westwood Ismene earrings $1,840

SHOP NOW

Vivienne Westwood Ismene earrings $1,840
Vivienne Westwood Ismene earrings $1,840

Vivienne Westwood Candy ear-climber earrings $1,314

SHOP NOW

Vivienne Westwood Candy ear-climber earrings $1,314
Vivienne Westwood Candy ear-climber earrings $1,314

Vivienne Westwood The Gaby earrings $1,142

SHOP NOW

Vivienne Westwood The Gaby earrings $1,142
Vivienne Westwood The Gaby earrings $1,142

