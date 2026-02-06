黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
不再只是模特T台走秀！Z世代如何改變米蘭男裝周？
2026 年的米蘭男裝周，不僅是品牌展示新系列的舞台，更是一場文化與世代的交融。從 Dsquared2 到 Saul Nash，設計師與品牌透過新世代模特與跨界演員的加入，展現了 Gen Z 的真誠、多元與跨界力量。時裝騷不再只是服裝的展示，而是文化敘事的延伸，讓人看見男士時尚如何在新世代的推動下，逐漸轉向更柔和、更真誠、更具包容性的未來。
從銀幕走到時裝周伸展台
本季米蘭時裝周最引人注目的亮點，莫過於Hudson Williams。他不但是加拿大新生代Gen Z演員，同時涉足編劇與導演領域。從多元文化背景的滋養為創作養分，他逐步冒起成為近年的全方位影像創作者，更是新世代備受話題性的模特兒。
Gen Z 的斜槓代表
Hudson Williams 因 Crave 平台上的 BL 劇集《Heated Rivalry》爆紅，最近在Dsquared2 2026秋冬男裝騷驚喜亮相，身穿滑雪風格的牛仔套裝擔當開場模特。這套造型既呼應他成長於加拿大的文化背景，也展現出隨性真誠的態度。更令人矚目的是，之後他再度出席同在米蘭舉辦的Giorgio Armani 秋冬男裝騷。從GA的優雅格調乃至Dsquared2 的前衛街頭風格，Hudson Williams都能輕鬆駕馭且自由切換，正好呼應 Gen Z 不受框架束縛、勇於探索、擁抱斜槓人生的精神，成為新世代時尚舞台最鮮明的符號之一。
Saul Nash：身份與表演的探索
來自倫敦的設計師兼舞者 Saul Nash，於 2018 年創立同名品牌，定位於技術性男裝與運動服飾的交界。品牌2026秋冬大騷從出場，就像傳統時裝周的規矩打散重組。他以「面具 × 身體 × 運動」為核心，讓模特兒在白布間舞動，將服裝轉化為表演的一部分。這種結合服飾與行為藝術的語言，展現了身份與轉化的探索之餘，也反映出 Gen Z 已不再滿足於傳統時裝週的既定規律。
沉浸式時裝秀融合互動與行為藝術
如今的時裝週，除了展示服飾，更加插互動與行為藝術環節，讓觀眾在沉浸式體驗中感受多元時尚及引起文化共鳴。他的設計語言強調運動服飾與表演藝術的結合，正好契合 Gen Z 對「自我表達」與「文化多元」的追求。Nash 的跨洲血脈（圭亞那、巴貝多、印度模里西斯與英國血統）更呼應了 Gen Z 對多元包容的價值觀。他曾獲得 International Woolmark Prize 與英國女王設計獎，更迅速成為國際舞台上的新星。
Gen Z 的文化影響力
Gen Z 的力量在本屆男裝週中展現得淋漓盡致。首先是真誠氛圍，他們偏好自然、不刻意的表現，促使品牌在設計上更注重「生活化 × 舞台化」的平衡。Hudson Williams 的隨性步伐與不經意流露的電影感，正是這種氛圍的最佳例證。其次是多元身份，跨文化背景的模特與演員，讓男裝週更具全球性視野。Saul Nash 的面具設計，象徵身份的流動與多元，呼應 Gen Z 對自我探索的渴望。最後是社交媒體效應，新世代偶像的亮相往往能在社交平台掀起話題，成為品牌的最佳宣傳。Hudson Williams 與 Saul Nash 的秀場，正是這種文化力量的縮影。
這些特質讓 Gen Z 不僅是消費者，更成為文化的塑造者。他們的影響力正在推動男裝市場的轉型，讓服裝不再只是外在的裝飾，而是具象化展現生活方式與文化態度。
趨勢與未來可能性
從 Dsquared2 與 Saul Nash 的表現來看，未來男裝週可能逐漸演變為「文化表演 × 時尚展示」的混合體。演員、舞者與模特的界限將愈加模糊，品牌透過跨界合作，營造真誠、多元的氛圍，與 Gen Z 建立深度連結。這樣的趨勢帶來幾個可能性：經典品牌若能與新世代偶像合作，將在全球市場中佔據優勢；跨界合作與展示形式雖新鮮，但若缺乏深度，容易淪為噱頭，品牌需要在「真誠與創新」之間找到平衡；柔和、低調的趨勢可能導致品牌間差異縮小，如何保持獨特性，將是未來的核心挑戰。
