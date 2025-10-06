中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
MOISELLE太子爺陳柏熹2年前遇車禍毀容 花逾2百萬做6次手術回復舊貌
時裝品牌MOISELLE太子爺陳柏熹Harris與不少圈中人稔熟，並不時活躍於社交圈，但2年前陳柏熹突然鮮有露面，直到周六晚佢舉行38歲生日晚宴，先自揭原來2023年喺內地因車禍毀容，2年間歷經6次手術先至令外表回復8成。
陳柏熹前晚憶述意外發生過程，指當時2年前嘅8月23日，佢搭車去深圳趕高鐵，落車時被一架電瓶車撞到，成個人連車門彈返轉頭。陳形容感覺好似好大力撞到玻璃門，當時只係覺得塊面腫同撞瘀，一度以為無事，甚至想去趕車。幾個月後陳柏熹面上終於散瘀，但係發現鼻歪兼左面顴骨冇咗。
起初陳柏熹本來想唔醫，但後來先知道面上傷勢要搵「嚴重創傷矯形科」醫生求醫先得，Harris用上半年時間去確定醫療團隊同治療方式，一共做咗6次手術。陳柏熹承認受傷後毀容，但而家已經恢復八成，而且康復進度理想，「重建」工作大致完成，只係需要等消腫。陳柏熹又指成個過程嘅醫療費超過200萬，現時主要後遺症係唔可以擘大口，同埋見到電瓶車或電單車揸得太快都會嬲。
毀容咁大衝擊唔係咁易面對，陳柏熹就強調冇因此諗到輕生，亦冇需要睇心理醫生，而家已經習慣同接受新面貌，醫生也坦言冇咩空間可以再做手術，Harris就當自己提早變老。陳柏熹指父母都好擔心佢嘅傷勢，但又要表現得好正面。而家陳媽媽會同陳柏熹講笑話個仔係「香港整容整得最勁嗰個」。
停工年半之後，陳柏熹已經全面復工，而佢決定搞生日party係想令朋友放心。唔少大人物都有出席陳柏熹嘅生日派對，包括多年好友關之琳、邵氏高層樂易玲、密友何嘉莉等。
