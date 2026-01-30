獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎
本地童趣藝術角色Molly | 20週年巡展香港首站西九文化區揭幕
或者你並非玩具迷或沒有留意本地Art Toy動向，但相信也曾透過不同方式或平台認識由著名香港藝術家Kenny Wong（王信明）設計的童趣藝術角色Molly。今年，這位總是嘴嘟嘟、眼神帶點倔強，卻又不失可愛的童真小女孩20歲了。為隆重其事，Kenny聯同多年的合作夥伴Pop Mart於西九文化區藝術公園藝術展亭舉行《一顆不變的星－Molly 20週年特展》，帶領觀眾展開一段跨越20年的沉浸式時光旅程。
一切從2006年開始
2006年某個夏天的下午，Kenny在慈善活動偶遇一個擁有湖綠大眼睛、金黃短髮，而且嘟著嘴巴的可愛小女孩正在認真地畫畫，結果成為「Molly」的創作靈感。Kenny曾形容Molly最初的性格是帶點自閉、不太理會別人，偏向把事情藏在心裡，卻同時喜歡觀察周遭一切，將所有天馬行空的想像和憧憬畫下來。他亦曾幻想，她長大後或許內心多了點多愁善感 ，但仍然對世界充滿希望信心，相信愛與美好的存在，而且一直自由而快樂地創作下去。20年來，Molly不但成為本地藝術玩具的代表角色，亦透過與不同界別的聯乘合作走遍全球不同角落，其周邊產品成為玩具迷的收藏目標之餘，也成為本地重要的跨文化IP。
見證Molly的轉變與成長
《一顆不變的星 – Molly 20週年特展》由Kenny親自構思，五大主題區以2006至2026年為時間軸，回顧Molly從最初的創作靈感，到逐步發展成為全球潮流文化代表角色的歷程，同時為未來篇章揭開序幕。展覽亦是首次全面展出Molly的人物設定草圖、創作手稿、原畫作品、經典公仔及創作背後的珍貴故事。觀眾不僅能近距離感受藝術家的創作過程，還見證角色在不同階段的轉變與成長。香港站結束後，展覽將在多個全球城市巡迴，持續傳遞陪伴一代人成長的純真與勇氣。
展覽以外
展覽舉行期間，西九文化區的東草坪亦設有6米高的Space Molly，配上身後香港獨有的天際線與維港景致，成為不可錯過的打卡景點。此外，「 Molly愛心塗裝活動」會在展覽期間的每個週末於東草坪限時開放，讓公眾可以提起畫筆為Molly賦予獨一無二的色彩，而活動的所有收入將被捐贈給慈善機構，用作支持特殊兒童藝術教育公益項目。Kenny更將在2月3日親臨展覽現場舉辦Molly生日特別簽名會，fans不能錯過向Molly和Kenny送上祝福的機會！
《一顆不變的星 – Molly 20週年特展》
日期：即日至2月10日
時間：10am至8pm（每日共十個入場時段）
地點：西九文化區藝術公園藝術展亭（特展）、海濱東草坪（Space Molly雕塑）
官方網站：https://www.popmart.com/hk/unified/activity/exhibit
其他人也在看
珍惜生命｜太古城23歲女寓所自縊亡 現場檢獲遺書
昨日(27日)晚上10時許，一名女子在柴灣太古城海景花園雅蓮閣一單位房間上吊，家人發現遂將她解下及報警。人員接報到場，該名23歲姓湯女子現場被證實死亡。初步調查相信她曾以一條長約31米的登山繩上吊。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，有人近日受情緒問題困擾。am730 ・ 1 天前
大興邨一家3口被斬｜女住戶已駁手筋憂康復能力 房署正安排調遷
屯門大興邨上周五（23日）發生斬人案，一名60歲男子疑因冷氣「倒汗水」問題深心不忿，趁樓下姓謝父女外出時，持菜將父親斬傷，母親見狀上前奮力阻止，她右手前臂被割傷，經手術後已出院，但擔心日後活動能力受影響；而且一家人飽受威嚇，至今未敢回家，需要到處投宿。她直言無論是「倒汗水」問題，還是鑿穿天花都已經解決，至今也不明白對方動機。而根據法庭資料，60歲的譚姓被告正留院，案件押後至明天（29日）或他最早出院日期再訊，期間被告交由警方看管。am730 ・ 1 天前
景林邨洗魚池 114 條魚死 清潔公司 51 歲管工被捕 涉殘酷對待動物｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】將軍澳景林邨周一（26 日）清洗魚池，過百條魚疑因供氧量不足死亡。據了解，警方周三（28 日）以涉嫌殘酷對待動物，拘捕 51 歲清潔公司管工。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
宏業建築承辦碧瑤灣維修 工人危坐棚架追薪 勞工處：已派員到場協助(陳樂陶報道)
【Now新聞台】薄扶林私人屋苑碧瑤灣的維修工程再有工人到場追討欠薪，而該屋苑的承辦商是大埔宏福苑的宏業建築工程。據工會了解，該屋苑涉款至少450萬元，勞工處表示收到工人求助，已派員到場協助。 有工人沒有配戴安全裝備於棚架上站立並搖晃棚架，又繼續於棚架上郁動，亦有工人危坐於棚架上。有人報警，警方列作企跳，消防到場並打開救生氣墊。有工人於馬路上拉起橫額追討欠薪。有工人曾於去年12月中到碧瑤灣追討欠薪，當時有工人指，二判由九月開始一直沒有支付薪金。碧瑤灣大維修工程由負責宏福苑大維修的宏業建築工程承辦，而宏業的兩名獲授權簽署人張玉濤及黃忠基已離職，因此宏業所有的工程須停工。有工會指，據公開的資料，現時至少有30項由宏業負責的工程停工，連同碧瑤灣，收到兩宗求助個案，每宗涉款至少450萬元，當中包括材料費、工人薪金等。工會代表指，據他了解，業法立案法團原本打算繳款，但大埔宏福苑火災後，決定將款項先保留。建造業總工會理事長周思傑：「宏業那些判頭，其實合約是與宏業簽的，沒有直接與業主立案法團簽約，所以縱使(法團)有錢，它都不可以直接付款給工人或者二判。在這個情況下，我們都嘗試與勞工處各方，包括宏業、業now.com 新聞 ・ 1 天前
拜年收到呢罐即刻反白眼？盤點Top 5「又愛又恨」賀年禮盒！網民：呢罐食到下年都未食完
新年流流，拜年是大熱指定節目，相信大家最怕的已不是被姨媽姑姐們尋根究底式地追問近況（問得太多已麻木及進入免疫階段），反而最怕的是收到老套又沉悶的傳統賀年禮盒！雖然早已包上紅色花紙，但當看到其外形時已經略知一二，分分鐘同時間收到好幾份一樣的傳統賀年禮盒，重複又重複！不知道大家認不認同？以下提及的傳統賀年禮盒，總是在農曆新年期間老是常出現，你必定收過又或者買過，雖然討厭但是又抗拒不了，但這些品牌就是能屹立不倒幾十年，霸雄農曆新年賀年禮盒的排行榜佔上一席位！Yahoo Food ・ 42 分鐘前
日出康城領都充電樁風波 業主設收集授權票攤位 十多人疑「踩場」滋擾 警方拘 5 人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】將軍澳日出康城「領都」早前通過停車場加裝電動車充電樁，每名車位業主需位付2.1萬元。有業主質疑造價過高，希望再開會討論包括管理費、保安費及清潔費等加幅問題。有多名業主周日（25 日）在屋苑範圍設「街站」收集授權票，期間遭多人到場滋擾，警方接獲報案求助到場調查，翌日在多區以涉嫌「非法集結」拘捕 5 名男子，年齡介乎15至53歲。Yahoo新聞 ・ 1 天前
涉詐涉賭故意殺人 緬北明家犯罪集團11罪犯遭處決
【on.cc東網專訊】浙江省溫州市中級人民法院去年9月以故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙、開設賭場等罪，判處明家犯罪集團案明國平、明珍珍、周衞昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11人死刑，並判處相應附加刑。內媒周四（29日）報道，上述11名罪犯已被執行死刑。on.cc 東網 ・ 21 小時前
男子旺角櫃員機入鈔遇劫失5萬元及擦傷 警追緝非華裔賊
昨日(27日)晚上10時06分，警方接獲一名男子報案，指自己於旺角彌敦道589號一銀行透過自動櫃員機存款期間，被人搶去約5萬元現金，賊人其後往油麻地方向逃去。人員接報到場，經初步調查，案件列作搶掠，暫未有人被捕。警方現正追緝一名年齡介乎30至40歲的非華裔男子，案發時身穿長袖上衣及深色長褲。am730 ・ 1 天前
涉損壞鄰居閉路電視及淋潑糞便到冷氣機槽 59歲婦續准保釋候訊
一名婦人涉嫌損壞樓下住戶的閉路電視鏡頭及向冷氣機槽淋潑糞便，被控刑事損壞等兩罪。案件今日(28日)於東區裁判法院提訊，被告暫毋須答辯，以待辯方索取法律意見及與控方進行商討。主任裁判官張志偉將案件押後至3月11日再訊，被告續准以2,000元保釋，期間不得接觸控方證人。被告孫兆芳(59歲)，報稱家庭主婦，被控一項「刑事損壞」罪，指她於去年5月31日在筲箕灣延齡大廈15樓走廊無合法辯解而損壞屬於冼惠玲的一個閉路電視攝像頭。孫另被控一項「將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品在未獲擁有人及佔用人的同意下拋擲或放置在私人財產」罪，指她於去年6月6日至7月13日，無合法權限或解釋而將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品在未獲擁有人及佔用人的同意下，拋擲或放置到延齡大廈15樓某室的冷氣機上。am730 ・ 1 天前
中國公民記者拍新疆拘留營後流亡 美國批准庇護申請
（法新社華盛頓28日電） 中國公民記者關恆曾協助記錄北京當局涉嫌虐待維吾爾族穆斯林，後流亡美國，他的母親及律師表示，美國移民法官今天已批准他的庇護申請。現年38歲的關恆曾於8月遭美國移民暨海關執法局（ICE）拘留，引發支持者及維權人士擔憂，他可能被遣返回中國，屆時很可能面臨迫害。法新社 ・ 22 小時前
6遊客闖八海山禁區暴雪失蹤！ 總領館求助警方雙路兵分！
這趟滑雪之旅也太刺激了吧？2026年1月25日，6名遊客在新潟縣八海山滑雪場迷路，闖進那片惡名昭彰的「死亡谷」，結果暴雪來襲，被困將近20小時。Japhub日本集合 ・ 1 天前
南韓 36 週墮胎案 涉將胎兒放冰箱致死 涉案女子、醫生及院長被控謀殺︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 南韓檢察機關近日就一宗懷孕 36 週人工流產案件，要求法庭判處涉案女子、手術醫生及醫院院長入獄。在周一（26 日）於首爾中央地方法院舉行的聆訊中，控方要求判處 81 歲的尹姓（Yoon）醫院院長 10 年監禁，並處以 500 萬韓圓罰款，以及追繳 11.5 億韓圓犯罪所得。Yahoo新聞 ・ 1 天前
九巴86K被剪爛 2 條安全帶 暫列作刑事毁壞 警方跟進調查 九巴：不會姑息蓄意破壞行為｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】巴士強制戴安全帶新例周日（25日）起實施，馬鞍山錦英苑巴士總站今（28 日）有巴士疑被剪爛安全帶，案件暫時列作刑事毁壞，警方正調查。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【話題】富士山封山期再次發生違規登山 20 歲中國籍留學生下山跌倒報警求助獲救
富士山在冬季屬全面封山狀態，登山道禁止通行，但日前再次發生違規登山事故。根據日本傳媒消息，一名中國籍 20 歲留學生，於本月 18 日無視禁令，獨自於冬季攀登富士山富士宮口，在接近八合目一帶下山期間跌...運動筆記 ・ 13 小時前
厄瓜多男童遭拘留引眾怒 德州警用催淚瓦斯驅散抗議者
（法新社德州迪利28日電） 德州警方今天在一處美國移民拘留設施外，動用催淚瓦斯驅散示威群眾。德州州級執法人員穿著防暴裝備回應這場抗議，發射多枚催淚瓦斯，其中一枚落在兩名法新社記者附近，擊中並使其中一人短暫失去行動能力。法新社 ・ 18 小時前
中國足壇反腐 73人因假球終身禁止足球活動
（法新社北京29日電） 中國足球協會今天表示，對包括前國足總教練李鐵在內73人終身禁賽，並對13支涉及假球與貪污的頂級職業球隊予以懲處。中港等地媒體報導，中國足協表示，按照中國足球協會紀律準則等相關規定，對有關涉案俱樂部及人員作出行業處罰。法新社 ・ 15 小時前
西環薄扶林道男子遭校巴撞倒 昏迷送院搶救
西環發生交通意外。今日（29日）下午1時31分，一輛學校小巴於西環薄扶林道63號對開位置，將一名過路男子撞倒，男子腳部受傷，其後更陷入昏迷。校巴右邊車頭輕微凹陷，地上遺下一灘血迹。警方和救援人員接報後趕至現場，由救護車將他送往瑪麗醫院搶救。警方正在調查事件。據了解，當時涉事的學校小巴由薄扶林道63號屋苑駛出，右轉入薄扶林道上斜行駛，車上並無學童和保母。am730 ・ 15 小時前
初二煙花2026〡18個年初二煙花匯演地點及餐廳推介！低至$328起/早鳥優惠/180度全景天際線
初二煙花2026〡農曆新年即將到來，想與親朋好友共聚歡度新年，除了要吃團年飯、年糕及盆菜之外，當然重點節目還有大年初二（2月18日）睇煙花滿足眼球享受，絕對不容錯過！Yahoo Food精選城中18個新年煙花地點及餐廳推介，可以一邊享用美食一邊觀賞新年煙花，絕對是迎接馬年最好的開始。Yahoo Food ・ 1 天前
周一鳴：去年2,500名大專生受騙 總損失逾3億元
警務處處長周一鳴今日(29日)出席一個活動時稱，近年詐騙案已經成為主流罪案，去年有約2,500名大專學生受騙，總損失逾3億元。他表示，青少年的防騙工作刻不容緩，警方希望透過科學化和數據化方式，設計更到位的防騙策略。 他提到，詐騙案對受害青少年不但構成金錢損失，亦造成心理創傷，甚至影響成長、學習和家庭關係，更曾經有受害人因而自尋短見。周一鳴補充，警方聯同香港青年協會推出「青年防騙平台」，匯聚執法部門、社福機構、金融及支付機構等，教育及支援青少年。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 15 小時前
南韓前第一夫人金建希涉貪 被判囚1年8個月
《韓聯社》報道，南韓前總統尹錫悅夫人金建希涉嫌貪污受賄案一審今日(28日)宣判，法院判處金建希有期徒刑1年8個月，追繳贓款1,281.5萬韓圜，折合約6.25萬元人民幣。 報道指，判決刑量遠低於檢察組提出的量刑建議，即有期徒刑15年、罰款20億韓圜及追繳贓款9.48億韓圜。 金建希被控收受統一教賄賂，涉嫌《特定犯罪加重處罰法》中的斡旋受賄罪；參與操縱德意志汽車股價，違反《資本市場法》；非法接受民調服務，違反《政治資金法》。法庭認為金建希的部分行為構成受賄罪，但其餘兩項指控罪名不成立。(ss/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前