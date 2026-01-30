本地童趣藝術角色Molly | 20週年巡展香港首站西九文化區揭幕

或者你並非玩具迷或沒有留意本地Art Toy動向，但相信也曾透過不同方式或平台認識由著名香港藝術家Kenny Wong（王信明）設計的童趣藝術角色Molly。今年，這位總是嘴嘟嘟、眼神帶點倔強，卻又不失可愛的童真小女孩20歲了。為隆重其事，Kenny聯同多年的合作夥伴Pop Mart於西九文化區藝術公園藝術展亭舉行《一顆不變的星－Molly 20週年特展》，帶領觀眾展開一段跨越20年的沉浸式時光旅程。



一切從2006年開始

Molly不但是本地藝術玩具的代表角色，也成為重要的跨文化IP。PHOTO / POP MART

2006年某個夏天的下午，Kenny在慈善活動偶遇一個擁有湖綠大眼睛、金黃短髮，而且嘟著嘴巴的可愛小女孩正在認真地畫畫，結果成為「Molly」的創作靈感。Kenny曾形容Molly最初的性格是帶點自閉、不太理會別人，偏向把事情藏在心裡，卻同時喜歡觀察周遭一切，將所有天馬行空的想像和憧憬畫下來。他亦曾幻想，她長大後或許內心多了點多愁善感 ，但仍然對世界充滿希望信心，相信愛與美好的存在，而且一直自由而快樂地創作下去。20年來，Molly不但成為本地藝術玩具的代表角色，亦透過與不同界別的聯乘合作走遍全球不同角落，其周邊產品成為玩具迷的收藏目標之餘，也成為本地重要的跨文化IP。

見證Molly的轉變與成長

「2006-2009 Hi, Molly」展區回歸故事的起點，展示Molly初登場時的設定手稿與早期作品。PHOTO / POP MART

《一顆不變的星 – Molly 20週年特展》由Kenny親自構思，五大主題區以2006至2026年為時間軸，回顧Molly從最初的創作靈感，到逐步發展成為全球潮流文化代表角色的歷程，同時為未來篇章揭開序幕。展覽亦是首次全面展出Molly的人物設定草圖、創作手稿、原畫作品、經典公仔及創作背後的珍貴故事。觀眾不僅能近距離感受藝術家的創作過程，還見證角色在不同階段的轉變與成長。香港站結束後，展覽將在多個全球城市巡迴，持續傳遞陪伴一代人成長的純真與勇氣。

「2010-2015 第二回合」展區還原了Kenny的工作室場景，感受作品從想法到完成前的反覆琢磨與堅持。PHOTO / POP MART

「2016 – 2026 綺妙的冒險」展區將環形展廳變成時光走廊，展出過去十年間與Pop Mart推出的多個經典系列作品。PHOTO / POP MART

「2016 – 2026 綺妙的冒險」展區盡頭的Space Molly，象徵角色與創作旅程邁向更廣闊的未來。PHOTO / POP MART

「不變的星」展區聚焦Kenny歷年來重要原畫與手稿作品，並展出特別為展覽創作的全新原畫《不變的星》。PHOTO / POP MART

最後的「沿途的風景」展區，帶領觀眾們從藝術家的視角重新走進Molly的世界。PHOTO / POP MART





展覽以外

6米高的Space Molly配上香港獨有的天際線與維港景致，成為不可錯過的打卡景點。PHOTO / POP MART

展覽舉行期間，西九文化區的東草坪亦設有6米高的Space Molly，配上身後香港獨有的天際線與維港景致，成為不可錯過的打卡景點。此外，「 Molly愛心塗裝活動」會在展覽期間的每個週末於東草坪限時開放，讓公眾可以提起畫筆為Molly賦予獨一無二的色彩，而活動的所有收入將被捐贈給慈善機構，用作支持特殊兒童藝術教育公益項目。Kenny更將在2月3日親臨展覽現場舉辦Molly生日特別簽名會，fans不能錯過向Molly和Kenny送上祝福的機會！

《一顆不變的星 – Molly 20週年特展》

日期：即日至2月10日

時間：10am至8pm（每日共十個入場時段）

地點：西九文化區藝術公園藝術展亭（特展）、海濱東草坪（Space Molly雕塑）

官方網站：https://www.popmart.com/hk/unified/activity/exhibit