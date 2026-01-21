Momax優惠｜10000mAh 快充電源 3C 認證 $89 有交易，全球定位鎖僅 $109，TSA 行李鎖兼定位器二合一

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

10000mAh 快充電源 3C 認證 $89 有交易，全球定位鎖僅 $109，TSA 行李鎖兼定位器二合一

旅遊達人和科技控必備好物來了！Momax 快閃優惠由即日起至 1 月 25 日，多款精選產品以限時優惠價登場，其中 10000mAh 大容量快充電源現只需 HK$89，擁有 3C 認證，支援多種設備快速充電，安全可靠，讓你隨時保持裝置電量滿格；更有 Find My 全球定位鎖僅售 HK$109，具備即時追蹤功能，無論在機場還是旅途中，都能隨時掌握行李位置，避免遺失困擾。

iPower PD 快充流動電源 10000mAh (CCC 認證)

10000mAh 快充電源 3C 認證 $89 有交易，全球定位鎖僅 $109，TSA 行李鎖兼定位器二合一

廣告 廣告

iPower PD快充流動電源具備 PD20W 及 QC3.0 快充認證，能迅速恢復手機與平板的電量，設有雙接口輸入，支援 MicroUSB 和 USB-C，並支持 2A1C 的三口同時輸出設計，快速為多個設備充電。擁有 CCC 認證，符合民航規定，在充電過程中更會以 LED 指示燈提醒用戶，顯示充電狀態。

Momax 快閃 HK$89｜原價 HK $129

立即購買

PinLock TSA 鎖頭 Find My 全球定位器

10000mAh 快充電源 3C 認證 $89 有交易，全球定位鎖僅 $109，TSA 行李鎖兼定位器二合一

PinLock TSA 鎖頭兼容 Apple Find My 應用程式，能隨時隨地透過智能手機追蹤行李或其他物品。這款 TSA 認可的安全行李鎖能有效保護物品，並允許 TSA 工作人員在檢查後輕鬆打開和重新鎖上。

此外，產品設計有反追蹤功能，確保不會泄露用戶的位置數據。雙向警報系統則在遺失錢包、鑰匙或任何貴重物品時，會立即啟動鈴聲或蜂鳴器，幫助用戶迅速找回失物。此外，還可以設置防遺失通知，確保在與財物失散時能獲得提醒。PinLock 搭載 60mAh 的長效電池，透過 USB-C 接口充電，續航力持續長達 150 天。

Momax 快閃 HK$109｜原價 HK $149

立即購買

OnePlug PD20W 2A1C 1位萬能插蘇

10000mAh 快充電源 3C 認證 $89 有交易，全球定位鎖僅 $109，TSA 行李鎖兼定位器二合一

OnePlug 採用 PD 技術提供最高 20W 的 USB 快充方案，設計包含 3 個 USB 端口，1 個 USB-C 和 2 個USB-A，支援 PD20W 及 QC3.0 快充標準。另設有 1 個延伸 AC 端口，輕鬆供電給新舊電子產品，可以在同一充電器上為多個裝置進行快速充電，解決手機、平板及遊戲設備等充電需求。

Momax 快閃 HK$65｜原價 HK $99

立即購買

更多相關優惠：

👉AirTag 平替推介！大牌定位器 HK$59 鑰匙錢包背包一鍵搜尋

👉氣溫驟降要保暖！網店暖風機最平 HK$188 起，紫外線冷暖風扇連加濕器半價登場

👉Amazon優惠｜Samsung Galaxy Tab S10 Lite 現今年新低價，HK$2,183 擁有高效能平板＋原廠 S Pen

👉LG優惠｜LG 蒸氣洗衣乾衣機預購即享 92 折，號稱全港最薄＋蒸氣除蟎

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk