Momax優惠｜10000mAh 快充電源 3C 認證 $89 有交易，全球定位鎖僅 $109，TSA 行李鎖兼定位器二合一
旅遊達人和科技控必備好物來了！Momax 快閃優惠由即日起至 1 月 25 日，多款精選產品以限時優惠價登場，其中 10000mAh 大容量快充電源現只需 HK$89，擁有 3C 認證，支援多種設備快速充電，安全可靠，讓你隨時保持裝置電量滿格；更有 Find My 全球定位鎖僅售 HK$109，具備即時追蹤功能，無論在機場還是旅途中，都能隨時掌握行李位置，避免遺失困擾。
iPower PD 快充流動電源 10000mAh (CCC 認證)
iPower PD快充流動電源具備 PD20W 及 QC3.0 快充認證，能迅速恢復手機與平板的電量，設有雙接口輸入，支援 MicroUSB 和 USB-C，並支持 2A1C 的三口同時輸出設計，快速為多個設備充電。擁有 CCC 認證，符合民航規定，在充電過程中更會以 LED 指示燈提醒用戶，顯示充電狀態。
Momax 快閃 HK$89｜原價 HK
$129
PinLock TSA 鎖頭 Find My 全球定位器
PinLock TSA 鎖頭兼容 Apple Find My 應用程式，能隨時隨地透過智能手機追蹤行李或其他物品。這款 TSA 認可的安全行李鎖能有效保護物品，並允許 TSA 工作人員在檢查後輕鬆打開和重新鎖上。
此外，產品設計有反追蹤功能，確保不會泄露用戶的位置數據。雙向警報系統則在遺失錢包、鑰匙或任何貴重物品時，會立即啟動鈴聲或蜂鳴器，幫助用戶迅速找回失物。此外，還可以設置防遺失通知，確保在與財物失散時能獲得提醒。PinLock 搭載 60mAh 的長效電池，透過 USB-C 接口充電，續航力持續長達 150 天。
Momax 快閃 HK$109｜原價 HK
$149
OnePlug PD20W 2A1C 1位萬能插蘇
OnePlug 採用 PD 技術提供最高 20W 的 USB 快充方案，設計包含 3 個 USB 端口，1 個 USB-C 和 2 個USB-A，支援 PD20W 及 QC3.0 快充標準。另設有 1 個延伸 AC 端口，輕鬆供電給新舊電子產品，可以在同一充電器上為多個裝置進行快速充電，解決手機、平板及遊戲設備等充電需求。
Momax 快閃 HK$65｜原價 HK
$99
