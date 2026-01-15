Momax優惠｜AirTag 平替限時快閃 $50？10,000mAh 磁吸無線充電有 3C 認證只要 $169

渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
還在擔心重要物品不翼而飛？或是受夠了手機電量焦慮？Momax 今次快閃優惠讓你一次過買齊全球定位器及無線流動電源雙神器，由即日起至 1 月 18 日，多款精選產品以限時優惠價登場，其中10000mAh 磁吸無線吸流動電源由 HK$299 直降至 $169， 可以當作平替 AirTag 的全球定位器只需 HK$50 即可到手。此外，購物滿 HK$399 即享 9 折，滿 HK$699 更可享 8 折，一次過買齊旅行裝備都只是幾百元，認真超值！
1-Power Pass 磁吸無線吸流動電源 10000mAh (CCC 認證)
1-Power Pass 磁吸無線吸流動電源提供高達15W 的快速無線磁吸充電功能，移動電源使用優質鋁合金和鋼化玻璃材料製成，極具耐用性。1-Power Pass 與 Apple iPhone 16、15、14、13 和 12 系列兼容，同時支援 AirPods Pro 無線充電盒及多款 Android 設備。更具備雙向充電能力，USB-C 接口可提供高達 20W 的快速輸出和 18W 的輸入，確保電池組和裝置以閃電般的速度充電。安全性方面，1-Power Pass 採用 UL 認證的防火材料，並符合 USB 和 PD 安全標準，通過 CCC、CE、FCC 及 RoHS 等嚴格認證，內置過流、過壓、短路及過溫保護機制。
Momax 快閃 HK$169｜原價 HK
$299
Pinpop Lite Find My 全球定位器
Pinpop Lite 全球定位器色彩繽紛、攜帶方便，隨著 Apple Find My App的普及，全球定位器越來越受到歡迎。Pinpop Lite 讓用家自定義貼紙設計，讓每個裝置都能展現個性，並可書寫姓名和聯絡方式，方便他人在找到後能輕易聯繫你。此外，Pinpop Lite 自帶開孔設計，便於掛在鎖匙、銀包等重要物品上，用家只需透過 Find My App 即可輕鬆定位任何遺失物品。
Momax 快閃 HK$50｜原價 HK$59
1-World USB PD35W 5 USB 旅行充電插座
1-World USB PD35W 旅行充電插座單口最大輸出為 35W，能夠輕鬆支持 MacBook Air 等手提電腦充電，並完美兼容各種國際插座規格。插座設有 5 個 USB 接口，實現同時為多個裝置充電。3C2A USB 設計適合各類設備，而且內置 JP/US、AU、EU 及 UK 插座，適用於全球大多數國家，最大可同時為 6 個設備充電，包括 1 個 AC 設備和 5 個 USB 設備。
Momax 快閃 HK$129｜原價 HK
$229
