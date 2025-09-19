Momax 推出全新 Solar Orange 系列，完美搭配 iPhone 17 Cosmic Orange

Momax 宣佈推出全新 Solar Orange 系列 及 CaseFORM 系列 配件，專為配合 iPhone 17 全新 Cosmic Orange 機身 而設。Momax 一直致力將設計美學與創新科技結合，透過「Recharge For Life」理念，為用戶打造兼具潮流與實用的數碼生活體驗。

Solar Orange：都市潮人必備色彩

Momax 的 Q.Mag X 3000mAh 超薄磁吸流動電源（二代） 以僅 7.2mm 的超薄設計，成為市場上最輕巧的磁吸充電器，並支援高達 15W 快充。除了 3000mAh 新容量外，5000mAh 及 10000mAh 版本亦新增 Solar Orange 配色，進一步滿足不同需求。

同場加推的 1-Snap Go 電動吸盤磁吸支架 及 1-Vibe Go 磁吸無線音箱，分別以電動吸盤技術及 IPX6 防水設計，瞄準工作及娛樂場景，延續 Momax 在數碼配件領域的創新精神。

CaseFORM 系列：時尚與保護兼備

針對 iPhone 17，Momax 同步推出多款 CaseFORM 保護殼：

Air Magnetic Case：2米防摔 + 高透光設計，支援 MagSafe。

Roller Magnetic Case：360°旋轉環支架，單手操作更方便。

Lite Magnetic Case：僅 0.8mm 超薄設計，極簡之選。

Aramid Magnetic Case：以耐高溫纖維製成，展現奢華質感，專為 Pro/Pro Max 而設。

另外，系列亦涵蓋 GlassPro+ 3D 螢幕保護貼、防窺保護膜、鏡頭保護貼，全方位守護 iPhone 17 的螢幕與鏡頭。

為 iPhone 及 Apple Watch 打造更多選擇

Momax 亦帶來針對 Apple Watch 的 1-Power X Pro Mini⁺ 5000mAh 流動電源，支援最多三台裝置同時快充，並內置摺疊插頭與數字電量顯示，體現功能與便攜性的平衡。

