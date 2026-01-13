渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
Momax 推出革命性半固態流動電源
Momax 隆重推出搭載半固態電池技術的 1-Power S.Pass2 半固態磁吸無線流動電源，該產品不僅延續品牌一貫的高品質與安全承諾，更在安全性能上達到新的高度。這款產品融入 Qi2 25W 超快速無線充電標準，旨在為用戶提供更高效、更安心的充電體驗。
1-Power S.Pass2 提供四款時尚配色，包括黃色、太陽橙色、黑色及鈦金屬色。其中，黃色將全球首發，其餘配色亦將陸續推向市場。這款流動電源的設計融合了極致便攜性與卓越效能，適合日常使用及長途旅行。
半固態電池技術的革新
Momax 在半固態電池技術的應用上引領行業變革，該技術的核心優勢在於有效降低過熱及起火爆炸的風險。與傳統液態電池相比，半固態電解質能更有效抵抗劇烈衝擊及過壓，確保在各種使用條件下均可穩定運作。
所有產品均通過國際嚴格認證，包括 CE、CCC、FCC、RoHS 及 WPC Qi2 25W 認證。
經過針刺、過充、過熱及短路等多項嚴苛測試，符合中國國家標準。
Momax 對安全的重視不言而喻，CEO 鄭冬生表示品牌將持續推進高品質產品的開發，致力於為全球用戶提供值得信賴的充電解決方案。1-Power S.Pass2 的推出標誌著 Momax 在流動電源安全技術上的重大進展，未來將積極引領充電產業向更智能、更安全的方向進化。
