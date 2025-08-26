Momax 發佈全球首款智能戒指、跨平台定位器及 Qi2 無線充電座

Momax 於香港會展舉行「生命流動 Life/Flow 2025」新品發佈會，公佈多款智能生活產品，包括全球首款支援震動提醒及 AI 情緒偵測的智能戒指、支援 Apple 及 Android 雙平台的定位器，以及符合 Qi2 標準的磁吸無線充電座。

智能戒指 1-Wear Sense

Momax 發佈的 1-Wear Sense 智能戒指，是全球首款結合觸覺震動與 AI 情緒監測的穿戴裝置，專為女性設計，支援心率、睡眠、生理週期追蹤，具備 5ATM 防水與 6 天續航能力。透過 Momax App，使用者可隨時掌握健康狀況。

Pinpop² Lite 全球定位器

新一代 Pinpop² Lite 定位器為首款同時支援 Apple Find My 及 Android Find Hub 的雙平台產品，支援即時蜂鳴提示、全球追蹤，內置可更換電池，續航長達 12 個月，適合日常及旅行使用。

Flow 系列 Qi2 三合一無線充電底座

配合 Apple 認證 Qi2 技術，Momax 推出 1-Charge Flow 三合一無線充電底座，可同時為 iPhone、AirPods 及 Apple Watch 提供磁吸快充，附可拆式手錶充電模組，方便攜帶。

