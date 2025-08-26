美國政府收緊入境審查 旅客憂手機被查
Momax 發佈全球首款智能戒指、跨平台定位器及 Qi2 無線充電座
Momax 於香港會展舉行「生命流動 Life/Flow 2025」新品發佈會，公佈多款智能生活產品，包括全球首款支援震動提醒及 AI 情緒偵測的智能戒指、支援 Apple 及 Android 雙平台的定位器，以及符合 Qi2 標準的磁吸無線充電座。
智能戒指 1-Wear Sense
Momax 發佈的 1-Wear Sense 智能戒指，是全球首款結合觸覺震動與 AI 情緒監測的穿戴裝置，專為女性設計，支援心率、睡眠、生理週期追蹤，具備 5ATM 防水與 6 天續航能力。透過 Momax App，使用者可隨時掌握健康狀況。
Pinpop² Lite 全球定位器
新一代 Pinpop² Lite 定位器為首款同時支援 Apple Find My 及 Android Find Hub 的雙平台產品，支援即時蜂鳴提示、全球追蹤，內置可更換電池，續航長達 12 個月，適合日常及旅行使用。
Flow 系列 Qi2 三合一無線充電底座
配合 Apple 認證 Qi2 技術，Momax 推出 1-Charge Flow 三合一無線充電底座，可同時為 iPhone、AirPods 及 Apple Watch 提供磁吸快充，附可拆式手錶充電模組，方便攜帶。
推薦閱讀
其他人也在看
QCY 發佈 MeloBuds N70 耳機，搭載 10mm 驅動單元及主動噪音消除技術
對於許多人來說，QCY 或許還不算是一個耳熟能詳的名字，但在真無線耳機市場中，它是一個值得信賴的品牌，擁有自主 […]TechRitual ・ 6 小時前
Apple 正在進行三款 iPhone 的主要設計變更
根據 Bloomberg 的 Mark Gurman 報導，Apple 將會對 iPhone 系列進行重大設計 […]TechRitual ・ 1 天前
Google NotebookLM 新增繁體中文 AI 生成影片、長版語音摘要
Google NotebookLM AI 筆記本能夠把用戶上載的文檔、網頁、影片，全部分析並整理為專屬筆記本，後來更可以生成短片來提升學習趣味！Google 最新宣佈 NotebookLM 的影片摘要功能正式支援超過 80 種語言，包括繁體中文、法語、德語、西班牙語及日語等，而且更能有如英語版本一樣生成完整長度影片，而非原先的精華版本。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
住簡約公屋入息夠買新iPhone？ 升級iPhone 17有難度
行政長官李家超到牛頭角探訪簡約公屋住戶，卻引發iPhone爭議，畫面顯示公屋住戶疑似使用iPhone 16 pro max，引起網民熱議新iPhone不便宜，自言仍在用iPhone 11 因此相當羨慕。翻查簡約公屋入息上限資料，一般住戶不吃不喝一個月也買得到，用蘋果並不稀奇，不過據報iPhone17全線加價，簡約公屋住戶資源有限，實在不宜升級Yahoo財經 ・ 1 天前
Amazon優惠｜M3 iPad Air 返校季新低 75 折，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板
學生返校季拉開帷幕，11 吋和 13 吋的 M3 iPad Air 雙雙刷新了歷史低價。目前它們在 Amazon 上正以低至 US$449 和 US$649 的低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Amazon優惠｜AirPods Pro 2 近期好價，HK$1,210 體驗 Apple 旗艦真無線降噪耳機
對 AirPods 4 半開放式的設計還是不太習慣？Apple 的旗艦真無線耳機 AirPods Pro 2 目前在 Amazon 上有不錯價格，只要 US$169 即可入手。折合下來差不多是 HK$1,210，比本地行貨便宜幾百。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Amazon優惠｜iPad mini 7 八折激促，近期好價 HK$3,110 購順手小平板
返校季期間，Apple 的產品也開始出現新一輪優惠。今天 iPad mini 7 在 Amazon 上打出八折，現在 128GB 的 Wi-Fi 型號價格直接降至 US$399，算是近期好價。Yahoo Tech HK ・ 40 分鐘前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 1 天前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 女主角最初由張可頤變陣宣萱頂上
TVB與內地平台優酷合作開拍嘅醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》將於8月27日中午12點於優酷率先上架，翡翠台播出時間則仍未釋出。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
中年好聲音4︳鄔友正斷腳肚痾照去海選 苦練3個月打定輸數 網友：難怪家人反對
經營海馬床褥生意嘅鄔友正，長袖善舞之餘亦都好識享受生活，工餘時間跳國標舞之外，早排仲開始練歌，因為要參加《中年好聲音4》！Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
滙豐因研究報告披露缺失遭證監會譴責並罰款420萬元
滙豐因在過去八年於發表關於香港上市證券的研究報告時違反披露規定，遭證監會譴責並罰款420萬元。 在滙豐自行作出匯報後，金管局與證監會合作展開調查。AASTOCKS ・ 4 小時前
新盤開價｜柴灣海德園首批120伙折實均價17565元 創港島東新盤呎價11年新低
柴灣近20年來首個新盤開價，就是由太古地產（1972）發展的海德園。項目今日（8月26日）公布首張價單涉及12...BossMind ・ 5 小時前
諸葛紫岐嫁入豪門享受闊太生活 獲名牌店內奢華慶生盡顯地位
曾自稱是諸葛亮第63代後人的諸葛紫岐（Marie）自從於2012年嫁給Neway二少爺薛嘉麟後，便淡岀幕前專心一致做豪少奶奶。最近她獲奢侈品牌Louis Vuitton（LV）為其慶生，並跟大家分享慶生過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
泡泡瑪特新IP星星人被炒至逾1,450元 人民幣
內媒報道，泡泡瑪特(9992.HK)近日線上首發多款新品，包括2024年新簽約IP、正在冒起的Twinkle Twinkle(星星人)的新款毛絨掛件盲盒「星星人好夢氣象局系列」。AASTOCKS ・ 1 天前
「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神
昔日童星楊凱博，2013年憑保險公司廣告中一句「乜嘢叫保險」成為「萬能key」，引起改圖熱潮，深得網民喜愛。之後佢亦有參與唔少TVB劇集拍攝，例如《城寨英雄》、《乘勝狙擊》、《金宵大廈》及《降魔的》等等，曾多次飾演男主角嘅童年，去到2022年佢仲成為邵氏旗下藝員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
胡‧說樓市｜ 救市絕招？業界倡600萬元印花稅減至$100，政府會接納嗎？
今年《施政報告》發表在即，面對本地龐大的潛在供應，發展商取態審慎，以「以量取價」策略去庫存，而激活市場購買力成為關鍵 。為此，地產建設商會向政府提出一項重要建議：將目前適用於400萬元以下物業的100元定額厘印費，擴大至600萬元以下的住宅物業 。Yahoo 地產 ・ 11 小時前
Arc'teryx始祖鳥外套在紅什麼？高端機能外套超全入手攻略 85折起入手5大熱門型號：Beta/Atom/Alpha
Arc'teryx外套入手攻略！不論是喜愛日系機能穿搭的潮男，又或是日常返工想找一件多功能外套，Arc’teryx亦有絕佳的選擇。近年Arc’teryx積極進攻時尚界，與Louis Vuitton等品牌合作走進新世代，同時保留高品質的機能性，網購專員為大家精選不同天氣適合的外套款式，一同入坑入手第一件「始祖鳥」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
樓市按揭｜滙豐推出新定息按揭 首三年定息或首五年定息2.73% 業界人士：毋須急決定
滙豐銀行今日推出全新定息按揭計劃，首三年定息或首五年定息2.73%，其後按息為P減1.75%（P現為5.25%...BossMind ・ 1 天前