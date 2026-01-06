Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Momax 20000mAh 流動電源低至 $169，$50 搶購全球轉換插座， 滿額即享 8 折！

新一年當然要「充滿電」再出發！如果你外出時，經常發現手機、平板、耳機不夠電，又或者每次出埠前先嚇醒自己，不知道轉插、行動電源有沒有帶齊，今次可以用超抵價，一次過幫自己補足出街及旅行必備裝備。Momax 推出 2026 年新年優惠，即日起至 1 月 11 日，多款精選產品以限時優惠價登場，其中 20000mAh 流動電源低至半價，而全球轉換插座只需 HK$50 即可到手。此外，購物滿 HK$399 即享 9 折，滿 HK$699 更可享 8 折，一次過買齊旅行裝備都只是幾百元，認真超值！

1-Power Vital+ 20000mAh 流動電源，內建雙 USB-C 線 (CCC 認證)

1-Power Vital+ 20000mAh 流動電源是一款便攜式多設備充電方案，內建雙 USB-C 充電線，並獲得 CCC 認證。流動電源擁有 30W PD 快速充電技術，能同時為多個兼容設備，例如 Samsung S24、iPhone 16 和 iPad Pro 提供高速充電。其配備的 4 個輸出端口可以一次性為多個設備充電，同時內建兩條 USB-C 充電線，保證了每次充電的便利性。此外，實時電池容量顯示屏讓用家能隨時監控電量。

Momax 限時閃購 HK$169 ｜原價 HK $319

立即購買

1-WORLD 雙 AC 全球轉換插座

1-WORLD 雙 AC 全球轉換插座是一款多功能旅行適配器，專為全球 180 多個國家/地區設計，配備雙 AC 電源插座，不僅能接受標準美國兩插腳插頭，還兼容來自多個歐盟國家、英國、澳大利亞和中國的其他類型插頭。輕便的設計僅重 98 克，方便攜帶與打包。此外，還具備內建保險絲保護，並採用高品質耐用材料製成，確保安全使用。

Momax 限時閃購 HK$50 ｜原價 HK $79

立即購買

PinGuard 鏡頭掃瞄 Find My 全球定位器

PinGuard 鏡頭掃瞄 Find My 全球定位器擁有 Apple Find My 認證，專為保障用戶的隱私和安全而設計。它具備紅光偵測功能，能在 5 米內快速識別隱藏式攝影機，幫助用戶隨時檢測周圍的隱私威脅。此外，PinGuard 提供即時遺失警報設置，內置蜂鳴器可立即響應，幫助用戶快速找回遺失的物品。搭載 USB-C 充電埠，內置的 80mAh 電池可持續使用長達 170 天，確保長效穩定的追蹤體驗。定位器配有彈簧鉤，可輕易固定於各種物品上。

Momax 限時閃購 HK$99 ｜原價 HK $149

立即購買

