Monchhichi X 維港 首個天台空中嘉年華1月登陸中環海濱

8米高巨型毛茸茸充氣Monchhichi日夜陪住你

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月2日 - 全城熱切期待的Monchhichi維港海陸嘉年華將於2026年1月16日至3月3日期間，設置於中環6號碼頭二樓空中花園舉行。嘉年華以遊樂場及水手造型Monchhichi為主題，設有8個主題遊戲區，如近2000呎的充氣迷宮、6米高滑輪板面水泡滑梯等，天台更豎立了一對8米高巨型毛茸茸Monchhichi，晚上增設燈光效果，讓大小朋友猶如置身Monchhichi繽紛世界，一同享受奇妙時光。





快閃限定！人氣爆燈 Monchhichi即將登陸中環碼頭！Are you ready？！



活動亮點：



-Monchhichi首個中環6號碼頭天台空中嘉年華



海天一色，維港醉人美景盡在眼簾



-香港首個Monchhichi X 維港 X 渡輪



整個主題的裝飾及精品均是香港限量特別版



-8米高毛茸茸充氣Monchhichi



一對可愛8米高的充氣 Monchhichi 以水手造型，伴隨著背後的維港景色，歡迎大家



-閃爍璀璨，日夜同樣繽紛



充氣迷宮及水泡滑梯均加入光影元素，晚上閃亮海濱，為你帶來不一樣的日夜嘉年華



-中環6號碼頭天台破天荒開放予公眾遊玩，把握機會，盡情拍下IGable相片留念。



Monchhichi海陸嘉年華場地佔地近一萬呎，設有8個主題遊戲區：



Monchhichi維港海陸嘉年華平面圖



大型Monchhichi長洲搶包山充氣迷宮：近2000呎巨型迷宮，充滿神秘與樂趣，各處隱藏不同造型的Monchhichi，探索Monchhichi魅力之旅。迷宮設有6個路徑，每星期更新，帶來不同驚喜。6米高滑輪板面水泡滑梯：藝高人膽大，坐上水泡從6米高滑輪板面滑梯高速滑下，帶來滑翔般的速度感。水泡滑梯晚上更增設燈光效果，閃亮了整個場地。記得滑下前先跟維港景色打張靚卡。



此外，還有飛躍彩虹、滑翔金幣、五彩飛環、百發百中、財源滾滾、得心應手共6個以新年為主題的遊戲攤位，全部均是嘉年華中最經典且受歡迎的遊戲加插Monchhichi的可愛造型，考驗眼力、手力、定力與運氣，更是打卡的勝地。全部均有機會贏取多達10多款的Monchhichi 限量版禮品，如Monchhichi造型咕臣、貼紙、毛巾等，Monchhichi 迷，切勿錯過。



場內更設有多個Monchhichi大型打卡裝置，附設即影即有photo booth、銀幣製作機及 Monchhichi限定精品，創造獨有的回憶。





Monchhichi香港新渡輪特別版獨家造型



是次Monchhichi與新渡輪合作，可愛水手服、藍白色的船長帽、手執船舵與船錨，這款 Monchhichi 是香港新渡輪特別版獨家造型。此外，每日均有Monchhichi主題渡輪來往長洲。 3米高的充氣船長造型Monchhichi 坐在船頂領航，船內均佈滿為這次活動特別設計的Monchhichi 造型裝置，讓你展開一段沉浸式的Monchhichi 之旅。



新渡輪VIP套票可享精美Monchhichi茶點、限量版精品及來回長洲船票，粉絲們絕對不能錯過。



活動詳情：



Monchhichi海陸嘉年華：2026年1月16日至3月3日



地點：中環6號碼頭二樓空中花園



2026年1月5日global 2平台搶先開賣，立即下載APP買飛。



2026年1月9日至15日為傳媒採訪日，歡迎聯絡鍾小姐，電話60104808查詢。



© 2026 SEKIGUCHI Licensed by MONCO CREATION



















Hashtag: #Monchhichi



Monchhichi維港海陸嘉年華

