Moncler 攜手 Jil Sander 推出新聯名系列：從自然汲取靈感的空靈之作

Moncler/ Jil Sander

重點摘要

Moncler 與 Jil Sander 推出全新聯名系列，將 Jil Sander 的精準洗鍊與 Moncler 的冬季機能專長融為一體

系列從自然世界汲取靈感，以豐厚層疊與「圓潤感」為核心語彙，例如球狀輪廓外套與拱弧半身裙

選用柔軟羊毛、輕薄純棉等天然纖維打造，系列現已正式登場

首個 Moncler x Jil Sander 聯名系列，以自然世界的恬靜優雅為核心靈感，同時低調呼應 Moncler 的高山傳承；而以精準洗鍊見稱的 Jil Sander 設計語言，亦貫穿整個合作系列。

廣告 廣告

這次聯名完整凝聚 Jil Sander 標誌性的俐落線條、精練剪裁、中性色調與自然質感，並透過 Moncler 一貫的美學視角與先進冬季保暖技術重新演繹，形成一組張力十足的對比：將柔軟與剛硬、蓬鬆與實用機能巧妙交織。

系列以豐厚層疊與「圓潤輪廓」為主調，靈感取自雪峰山巒、起伏丘陵、茂密植披與圓滑卵石，延伸出球狀蓬鬆外套、填充開胸外套以及拱弧半身裙等設計。天然纖維進一步強化整體的精緻質感，重點材質包括柔軟雙面羊毛、輕盈水洗棉斜紋布，以及創新的長毛羊毛。毛感豐厚的外套與冷衫，將奢華面料與 Moncler 招牌的羽絨填充尼龍層層疊合，帶來前沿級的冬季保暖機能。

Moncler x Jil Sander 系列現已於指定 Moncler 與 Jil Sander 專門店，以及雙方官方網站發售；日本 Isetan Shinjuku 亦設有期間限定店：男裝位於地面樓層，展期至 12 月 2 日；女裝則於三樓發售，展期至 11 月 25 日。

Moncler/Jil Sander

Moncler/Jil Sander

Moncler/Jil Sander

Moncler/Jil Sander

Moncler/Jil Sander

Moncler/Jil Sander

Moncler/Jil Sander

Moncler/Jil Sander

Moncler/Jil Sander

Moncler/Jil Sander

Moncler/Jil Sander

Moncler/Jil Sander

Moncler/Jil Sander

Moncler/Jil Sander

Moncler/Jil Sander

Moncler/Jil Sander

Moncler/Jil Sander

Moncler/Jil Sander

Moncler/Jil Sander

Moncler/Jil Sander

Moncler/Jil Sander

Moncler/Jil Sander