Money20/20 Asia 2026 揭示劃時代議程與星級演講陣容

泰國曼谷 - Media OutReach Newswire - 2026 年 1 月 31 日 - 全球金融科技盛會的 Money20/20，亦是金融業務的交易樞紐，今日正式公布 2026 年 Money20/20 Asia 的完整議程。活動將於 2026 年 4 月 21 至 23 日假曼谷詩麗吉王后國家會議中心舉行。作為亞洲最具影響力的金融科技盛事，是次大會將匯聚來自亞洲及世界各地數千名業界領袖、創新者、監管機構代表及投資者，深入探討金融科技如何為人類帶來實質影響，而不僅止於技術創新。





本屆大會以「從基礎建設邁向深遠影響，見證科技與人性的精彩交融」為主題，展示業界正由強調技術能力，走向當前以人為本、追求可衡量的社會成果。整體議程將聚焦於多項核心重點，包括建構具包容性的智慧基礎設施、支持中小企發展、在多元市場中推動本地化的生態系統協作、針對服務的邊緣社群推出「最後一哩」方案，以及推動傳統金融與去中心化金融的融合發展。



主題演講名單眾星雲集，邀得多位領航亞洲以至全球金融未來的重要人物登場，包括 Silverlake Group 創辦人兼執行主席 Peng Ooi Goh、IBM Payments Center 傑出工程師兼首席技術總監 Sridhar Narayanan、audax Singapore 行政總裁 Kelvin Tan、Boost Bank Malaysia 行政總裁 Fozia Amanulla、Bolttech 集團行政總裁 Rob Schimek、Coinbase Singapore 首席合規官 Anu Phanse、Revolut 新加坡及東南亞區行政總裁 Raymond Ng，以及 Ripple 全球政策聯席主管 Rahul Advani。此外，來自銀行、金融科技及科技界的眾多行業領袖也將陸續加入。



Money20/20 亞太及中東地區執行副總裁兼董事總經理 Danny Levy 表示：「Money20/20 Asia 2026 是整個行業的重要里時刻。今年的議程不僅旨在展示科技的可能性，更希望推動更深層次的對話，探討科技如何解決實際問題、釋放中小企的經濟潛力，並促進亞洲各地社群的公平共融。我們很高興能夠邀請志同道合、具前瞻視野的領袖們參與其中。」



HashKey Tokenisation 行政總裁 Anna Liu 表示：「資產代幣化在亞洲正迅速由概念邁向實際應用。各行各業均積極應用先進技術，透過安全、合規的框架釋放資產流動性與潛在價值。HashKey 致力構建所需的基建平台，推動整體生態系統發展。我亦十分期待出席 Money20/20 Asia，推動這場由試驗走向實質影響的轉變。」



為期三天的主題演講、小組討論及互動環節中，與會者將深入剖析重塑金錢未來的重要趨勢，涵蓋支付、銀行、數碼資產、人工智能、監管創新與以人為本的設計，並著眼於如何將創新理念轉化為具體成效。



有關 Money20/20 Asia 的完整議程，請按此查閱。







