八號花園大維修︱小業主謀推翻 1.4 億計劃 顧問始介紹更平方案
Money20/20 Asia 2026 揭示劃時代議程與星級演講陣容
從基礎建設邁向深遠影響，見證科技與人性的精彩交融
泰國曼谷 - Media OutReach Newswire - 2026 年 1 月 31 日 - 全球金融科技盛會的 Money20/20，亦是金融業務的交易樞紐，今日正式公布 2026 年 Money20/20 Asia 的完整議程。活動將於 2026 年 4 月 21 至 23 日假曼谷詩麗吉王后國家會議中心舉行。作為亞洲最具影響力的金融科技盛事，是次大會將匯聚來自亞洲及世界各地數千名業界領袖、創新者、監管機構代表及投資者，深入探討金融科技如何為人類帶來實質影響，而不僅止於技術創新。
本屆大會以「從基礎建設邁向深遠影響，見證科技與人性的精彩交融」為主題，展示業界正由強調技術能力，走向當前以人為本、追求可衡量的社會成果。整體議程將聚焦於多項核心重點，包括建構具包容性的智慧基礎設施、支持中小企發展、在多元市場中推動本地化的生態系統協作、針對服務的邊緣社群推出「最後一哩」方案，以及推動傳統金融與去中心化金融的融合發展。
主題演講名單眾星雲集，邀得多位領航亞洲以至全球金融未來的重要人物登場，包括 Silverlake Group 創辦人兼執行主席 Peng Ooi Goh、IBM Payments Center 傑出工程師兼首席技術總監 Sridhar Narayanan、audax Singapore 行政總裁 Kelvin Tan、Boost Bank Malaysia 行政總裁 Fozia Amanulla、Bolttech 集團行政總裁 Rob Schimek、Coinbase Singapore 首席合規官 Anu Phanse、Revolut 新加坡及東南亞區行政總裁 Raymond Ng，以及 Ripple 全球政策聯席主管 Rahul Advani。此外，來自銀行、金融科技及科技界的眾多行業領袖也將陸續加入。
Money20/20 亞太及中東地區執行副總裁兼董事總經理 Danny Levy 表示：「Money20/20 Asia 2026 是整個行業的重要里時刻。今年的議程不僅旨在展示科技的可能性，更希望推動更深層次的對話，探討科技如何解決實際問題、釋放中小企的經濟潛力，並促進亞洲各地社群的公平共融。我們很高興能夠邀請志同道合、具前瞻視野的領袖們參與其中。」
HashKey Tokenisation 行政總裁 Anna Liu 表示：「資產代幣化在亞洲正迅速由概念邁向實際應用。各行各業均積極應用先進技術，透過安全、合規的框架釋放資產流動性與潛在價值。HashKey 致力構建所需的基建平台，推動整體生態系統發展。我亦十分期待出席 Money20/20 Asia，推動這場由試驗走向實質影響的轉變。」
為期三天的主題演講、小組討論及互動環節中，與會者將深入剖析重塑金錢未來的重要趨勢，涵蓋支付、銀行、數碼資產、人工智能、監管創新與以人為本的設計，並著眼於如何將創新理念轉化為具體成效。
有關 Money20/20 Asia 的完整議程，請按此查閱。
Hashtag: #Money20/20
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生 順德開麵店重獲新生
【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
比特幣暴跌！爆倉人數超42萬人、特朗普提名沃什衝擊市場
比特幣與以太坊重挫，加密市場 24 小時爆倉金額達 25.59 億美元。特朗普提名沃什出任聯儲局主席，引發降息預期重估，美元走強、金銀與加密資產全面承壓。鉅亨網 ・ 9 小時前
愛潑斯坦案︱最新相片揭安德魯跪趴女性上方 施紀賢籲赴美作證︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國司法部近日因「愛潑斯坦案」公開新一批與案件相關文件，其中包括英國前王室成員安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），與愛潑斯坦的電郵往來，以及多張未註明拍攝時間的照片。英國首相施紀賢表示，安德魯應到美國國會作供，以協助受害者尋求公義。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
林雅詩生日太興奮 手舞足蹈走光收場
【on.cc東網專訊】性感女星林雅詩（Grace）昨日(1月31日) 48歲生日，選擇在外地度過，她在社交平台上載短片，片中她身處酒店內，穿上無袖上衣和短裙，面對鏡頭風情萬種，風騷地勾手指頭，動作多多的她，更不慎失守走光，認真老貓燒鬚。東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
韓國節目直擊具俊曄風雨不改守墓 心痛亡妻含淚說「熙媛更辛苦，她躺在那裡……」 全場淚崩
明天（2月2日）是台灣已故女星徐熙媛（大S）辭世一週年，許多人對於大S突然猝逝，至今仍然心痛惋惜及念念不忘...Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
特朗普導致「五眼聯盟」崩解？美國兩大盟友靠攏中國
曾被視為牢不可破的戰後國際秩序基石，即美國的全球領導地位及其核心盟友體系，正浮現明顯裂痕。隨著新的一年開始，被視為全球歷史最悠久的情報共享體系「五眼聯盟」其中已有兩個成員國釋出明確訊號，開始鬆動過往立場，準備重新評估與中國之間的互動關係。鉅亨網 ・ 12 小時前
網上熱話｜內地網民分享搭小巴經歷 社恐不敢嗌有落 最終去錯地方？
香港有不同的交通工具，而出名車速快的小巴，是不少乘客的選擇。惟小巴不設報站功能，下車時亦需要提早揚聲，不時有乘客打趣指「嗌有落猶如一場心理戰」。近日就有網民在社交平台分享一張貼在小巴上的告示，提醒乘客若不清楚在哪一個站下車，應在上車前禮貌地問清楚，該網民就認為小巴司機很幽默。不少內地網民分享在香港坐小巴的經歷，有網民直言因不敢搭話而到了另一個目的地。am730 ・ 13 小時前
結業潮｜H&M銅鑼灣旗艦店及又一城分店下月齊結業 全港將僅餘一分店
連鎖時裝店H&M銅鑼灣旗艦店及九龍塘又一城分店下月齊結業，全港將僅餘位於荃灣廣場的分店。繼H&M銅鑼灣旗艦店由於租約期滿，將於2月21日結束營業。最新的是H&M九龍塘又一城分店貼出結業公告，指由於租約期滿，將於2月22日結束營業。店方強調始終致力深耕香港市場，並將積極探索新的合適選址開設門店，期望持續為本地顧客提供更優質的時尚體驗。在門店結束營業後，顧客仍可前往H&M荃灣廣場門店以及H&M香港官網選購心儀商品。am730 ・ 1 天前
網上熱話｜婦人自修室內悠閒搣蔥 網民：施法術祝所有人「蔥明」
圖書館的自修室本是讓人溫習和自修的地方，惟不時有人在自修室內做各種千奇百怪的事情。近日有網民在社交平台上載一條片段，只見一位女士在自修室內旁若無人地「搣蔥」。該網民更打趣指，溫書時問到青草味，以為自己到了烏蘭巴托。am730 ・ 11 小時前
47人案︱岑敖暉出獄後首露面 與朱凱廸擁抱 笑稱對方更早獲釋「天理何在」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】民主派初選 47 人案被告、前荃灣區議員岑敖暉早前獲釋，在服畢 4 年 6 個月刑期後，1 月 26 日離開赤柱監獄，由七人車接送離開。岑敖暉近日在社交平台上傳相片，顯示岑敖暉與另一早前獲釋的朱凱廸見面，雙方看到對方後立即擁抱，更稱對方比他早十多日獲釋，笑言是「天理何在」，並透露接他出獄時遲到。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
麥美恩台慶主持被飛雪藏傳聞滿天飛 本尊：鬼妹唔怕凍！
昨晚（30日）無綫電視城拍攝《新春保良迎金馬》錄影節目，出席嘉賓有草蜢、陳松伶、應屆港姐陳詠詩、施宇琪、袁文靜、中年好聲音歌手周吉佩和張與辰...東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【惠康】開運價優惠 韓國蠔肉 $35/2包（即日起至05/02）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有南非白肉桃駁梨/白肉水蜜桃/黃肉水蜜桃/黃肉桃駁梨、泰正各款冰鮮豬肉、韓國蠔肉、小寧波各款湯圓、蒙牛特侖蘇純牛奶、鴻福堂冷凍糖水飲品/鮮草飲品、雀巢牛奶公司鮮牛奶、維他各款冷泡無糖茶6包裝、精選護舒寶產品同埋金紡濃縮衣物柔順劑，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 13 小時前
adidas試身室事件︱試褲兩被拉開布簾 報警遭落閘被困 21歲事主受訪：勁恐怖 好似係我做錯嘢︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】adidas 近日爆出試身室風波。21 歲女大學生 C 小姐（化名）於本周三（28日）在朗豪坊分店試身時，被操普通話的女顧客和一名男職員兩度拉開試身室布簾，其中一次更已脫褲至腳眼。她向店舖經理投訴，惟對方僅指會加強員工訓練。她即場報警，Adidas 更一度「落閘」將她圍困在舖位內。C 小姐批評，男職員得悉她在試身室內，仍自行拉開布簾，事後令她受驚至連日失眠，無法上學和返兼職。她要求 adidas 道歉，並解僱涉事男員工，「呢個已經唔止係職業操守問題，係違反常理」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美股日誌｜金挫11%銀瀉31% 三指數齊跌「贈慶」聯儲提名
美元下跌，納斯達克指數跌近1%，道瓊斯指數一度跌超過600點，尾市回穩。黃金和白銀經歷自1980年泡沫爆破後的最大單日跌幅，紐約期金急挫11%，期銀更暴瀉31%，美元急升。美國總統特朗普提名前聯儲局理事華殊執掌該局，市場視期為比較能獨立作出利率決策的人選，對局方受到特朗普操控而猛然減息的憂慮舒緩，金屬市場的避險情緒降溫，股市亦調節至較溫和的減息預期。總結一月，三大指數均報升，但納指升幅不足1%。經過星期五大跌幅，金價升幅全月約一成，較油價為小。Yahoo 財經 ・ 1 天前
愛潑斯坦檔案爆比爾蓋茲醜聞！和俄女有染得性病、瞞妻餵抗生素
美國司法部解封逾 300 萬頁愛潑斯坦相關文件，引發比爾蓋茲與愛潑斯坦關係再度受到關注。對於電郵中涉及藥物與不當行為的指控，蓋茲方面嚴正否認，強調內容毫無事實依據。鉅亨網 ・ 1 天前
六合彩下期頭獎高達4600萬！即睇1月31日攪珠結果
今期六合彩頭獎無人中，下期估計頭獎基金達4千6百萬。以下為1月31日六合彩攪珠結果，馬上來看看中獎號碼！YAHOO著數 ・ 1 天前
解讀 | 點解熱刺球迷想曼城贏？
熱刺星期日主場面對曼城，將為主隊球迷帶來一個左右為難的局面。有部份球迷希望球隊贏波，但有些球迷竟然希望球隊輸波。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
明尼蘇達州ICE槍擊案背後，原來是一場移民騙局？（渾水）
槍擊案的悲劇，正是發生在這種極度緊繃、族群之間幾乎零信任的背景之下。 無論怎樣take side，一連串事件背後，本質上是制度性貪腐、金融犯罪與武裝執法三者交織而成的苦果。Yahoo 財經專欄 ・ 11 小時前
金銀銅齊跌！FOMO退燒 投資人終於再次感受到地心引力
黃金、白銀與銅在本周相繼創下歷史新高後，周五 (30 日) 同步大幅回落，反映投資人轉趨謹慎的情緒。在美國總統特朗普任命下任聯儲局 (Fed) 主席之後，由於對美國激進減息的預期逐步消退，美元走勢趨穩，獲利了結賣壓大舉出籠，讓 2026 年 1 月成為史上最動盪的一個月。鉅亨網 ・ 1 天前
周星馳親畫史提芬周如花包租婆 廣邀賢能劍指中國動畫
【on.cc東網專訊】影帝周星馳近年積極搞社交媒體，與影迷隔空接觸。他的新片《女足》早前煞科完成拍攝，有傳將於新春賀歲檔期上映，還未面世之際便已經啟動最新計劃！周星馳昨日（30日）於社交媒體廣發「英雄帖」，疑宣布將會首度進軍動畫界，招兵集結全國精英，一同與星爺打東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前