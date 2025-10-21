MoneyHero：聯儲局減息催谷 2025 稅貸市場 利率有望創歷年新低

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月21日 - 隨著美國聯儲局於2025年9月正式宣佈減息，帶動市場利率環境回落。市場普遍預期香港金融管理局（HKMA）及本地商業銀行將隨即調整最優惠利率（P-rate）。這一全球性的利率環境轉變，為即將於10月拉開序幕的2025/2026年度稅務貸款（稅貸）市場帶來重大利好，預料將觸發銀行新一輪「減息戰」，推動稅貸利率創下多年新低。



銀行資金成本下降 稅貸利率料見「1字頭」



隨着聯儲局減息，香港銀行資金成本下降，為推出更具競爭力的稅貸產品創造條件。今年的稅貸實際年利率（APR）預料將是近年最低，更有機會跌破2%。部分優質客戶甚至可望鎖定「1字頭」的超低息優惠。根據市場數據，部分銀行的稅貸年利率已低至 1.40% – 2.00%，較去年同期顯著下調。



減息環境下比較 APR 更為關鍵



在這個整體利率趨向低水的環境下，消費者更需要精打細算。即使是 APR 之間微小的差別，長期累積下來對還款總額的影響也非常可觀。MoneyHero 作為消費者信賴的金融比較專家，提醒大家，要留意以下兩點：



1. APR 差距擴大：儘管各銀行的稅貸利率普遍下降，但不同產品之間的實際年利率（APR） 差距可能會擴大，直接影響借款人最終還款金額。



2. 獨家優惠價值：銀行為爭奪客戶，必加推現金回贈、免手續費、即批即取等多重優惠。透過 MoneyHero.com.hk 平台申請，除了享有銀行基本優惠，更可額外獲得限時獨家獎賞，進一步降低借貸成本。



MoneyHero 助你輕鬆鎖定最低利率



為確保港人能鎖定市場最低的利率，MoneyHero.com.hk 為用戶提供一站式的稅貸比較與申請服務。平台涵蓋了市場上所有主要銀行，包括渣打、滙豐、花旗及中銀等熱門銀行，並提供透明清晰的 APR 計算和審批流程指引。用戶只需在 MoneyHero 平台上簡單輸入貸款金額和還款期，就能即時比較數十款稅貸產品，快速找到最符合個人財務需求的低息選擇。



MoneyHero 預期 ，2025 年或將成為稅貸利率歷年最具吸引力的一次。對有繳稅或資金周轉需求的市民而言，這是比較及申請稅貸的好時機。 歡迎瀏覽MoneyHero 稅貸比較專頁 ，查閱最新實時利率，並透過獨家連結申請，以鎖定最優惠利率及最高現金回贈。





關於 MoneyHero

MoneyHero Ltd. (NASDAQ: MNY) 是大東南亞地區領先的個人理財及生活方式服務平台，業務遍及香港、新加坡、菲律賓和台灣。透過旗下領先的品牌如 MoneyHero、SingSaver 等，集團致力於協助消費者做出更明智的財務決策。



MoneyHero.com.hk 是香港首屈一指的金融產品比較平台，提供信用卡、私人貸款、保險和投資產品等一站式比較服務，為香港人提供透明、公開和最新的市場資訊，同時提供大量獨家線上優惠。MoneyHero網站顯示的金融產品及服務資訊僅供參考，並非提供建議。考慮申請產品前，我們建議閣下查閱產品之官方條款及細則。



