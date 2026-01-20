立即投選年度十大消費新聞
moon tang倫敦演唱會丨1.22公開售票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
moon tang宣布《25+1》世巡將會衝出亞洲，首站於3月8日登陸倫敦EartH！《25+1》倫敦站早前優先預售票在15分鐘內火速售馨，上次買不到門票的英國粉絲，要留意以下公開售票詳情，準時撲飛！
moon tang《25+1》倫敦演唱會詳情
日期: 2026年3月8日
時間: 6:00pm(5:00pm入場)
地點: EartH (Evolutionary Arts Hackney), 11–17 Stoke Newington Rd, London N16 8BH
moon tang《25+1》倫敦演唱會票價
VIP £88(包含見面會權益)、標準門票 £68
moon tang《25+1》倫敦演唱會公開售票詳情
moon tang倫敦演唱會門票將於1月22日於英國售票平台DICE公開發售。
▶︎▶︎▶︎按此直接進入DICE購票連結
搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。
moon tang《25+1》倫敦演唱會座位表
有待公布。
更多資訊：
Show! 音樂中心in MACAU丨雲集NCT MARK、LE SSERAFIM、BOYNEXTDOOR、ALPHA DRIVE ONE 即睇搶飛攻略、票價、座位表
FNC BAND KINGDOM香港站丨1.19公開售票 FTISLAND、CNBLUE、N.Flying、Hi-Fi Un!corn、AxMxP集結
