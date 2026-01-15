【More Yogurt】全線乳酪杯 限時買一送一

More Yogurt推出限時優惠，由即日起至1月18日，全線乳酪杯買一送一，先到先得，每天賣完即止！

日期：即日起至2026/01/18

地點：More Yogurt分店

