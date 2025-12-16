Morgan Stanley 對 Tesla 的 Robotaxi 預測顯示未來成長潛力

Tesla ( NASDAQ: TSLA ) 最近收到摩根士丹利對其 Robotaxi 的大膽預測，預計該公司的自主召車服務將在未來幾年內大幅擴張。上週，安德魯·佩爾科（Andrew Percoco）接替亞當·喬納斯（Adam Jonas）負責對 Tesla 的分析，後者多年來一直在覆蓋該股票。佩爾科對 Tesla 的股票表現持較為謹慎的態度，但在分析中仍保持公正。佩爾科在最新的報告中深入探討了 Robotaxi 車隊及其未來幾年的擴張計劃。

摩根士丹利預計到 2026 年，Tesla 的 Robotaxi 車隊將增至 1,000 輛，然而，這與他們對未來十年的預期相比仍然是小規模的。摩根士丹利預測到 2035 年，將會有一百萬輛 Robotaxi 在多個城市上路，這將是一個重大飛躍，並且規模可觀。預計這是指 Tesla 將內部運營的車輛數量，而不包括通過軟件更新增加的乘客擁有的車輛。佩爾科還列出了三個投資者應關注的具體催化劑，這些將標誌著公司朝著實現其 Robotaxi 願景的進展：

廣告 廣告

1. 開放 Robotaxi 服務給公眾使用，而無需安全監控。具體時間尚不清楚，但 Tesla 看似日益接近這一目標。2. 在無需安全監控的情況下，安全指標的改善。隨著 2026 年在新州和城市擴張，Tesla 提高其安全指標的能力至關重要。3. Cybercab 的生產預計於 2026 年 4 月開始。Tesla 的 Cybercab 是一款專門設計的車輛（無方向盤或踏板，僅有兩個座位），預計將通過其先進的無包裝製造過程進行生產，從而進一步降低成本，並加速市場採用。

Robotaxi 將成為 Tesla 最重要的收入來源之一，尤其是該公司計劃在未來幾年內繼續擴展其召車服務。其當前的部署策略相對保守，以避免任何可能影響計劃的重大事件。目前，該計劃在奧斯汀和加州灣區進行，並取得了廣泛的成功。隨著 Tesla 在自主駕駛技術和智能交通系統方面的不斷創新，未來的市場潛力似乎相當可觀。Elon Musk 的願景不僅僅是電動汽車，而是將整體運輸生態系統提升至全新水平，這樣的創新將可能帶來巨大的經濟效益及社會價值。

推薦閱讀