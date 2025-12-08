Morgan Stanley 調高 Tesla 價格目標至 $425 但未來仍需謹慎觀察

Morgan Stanley 在週一早上發佈的一份報告中，提高了對 Tesla 的目標股價，但同時也對未來一年的表現持謹慎態度。Morgan Stanley 的分析師 Andrew Percoco 接手了 Tesla 的覆蓋分析，取代了長期看好該公司的 Adam Jonas，後者現在專注於體現 AI 的股票，而不再關注汽車行業。Percoco 立即將 Tesla 的目標股價從 $410 調整至 $425，並將其評級從「超重」調整為「等權重」。

Percoco 表示，Tesla 在電動車、製造、可再生能源和現實 AI 方面領先，因此值得獲得溢價估值。然而，他也承認，對於該公司的高期待可能會導致未來一年的交易環境波動。他寫道：「對 Tesla 的高期待使得其股價接近合理估值。我們預計，在未來 12 個月內，TSLA 股票的交易環境將會波動，因為我們看到預測下行的風險，而其非汽車業務的催化劑在當前水平上似乎已經被定價。」Percoco 還補充說，如果達到市場市值的門檻，Morgan Stanley 將會將其目標股價下調 7%。

在 Percoco 接手分析後，最大的變化是他將如何評估每個個別項目的價值。例如，他認為 Optimus 的股權價值約為每股 $60。他進一步描述了全自動駕駛（Full Self-Driving，FSD）的潛在價值，強調其對 Tesla 估值的重要性：「全自動駕駛是 Tesla 汽車業務的皇冠明珠；我們認為，其領先的個人自動駕駛技術是一個真正的遊戲改變者，並將在競爭中保持顯著的優勢。隨著 Tesla 繼續提升其平台的自動化水平（即無需雙手、無需眼睛），將徹底改變個人駕駛體驗。

目前尚不清楚其他公司是否能夠跟上這一進程。」此外，Percoco 為該股概述了熊市和牛市的情景。他認為，如果 Tesla 能夠克服電動車市場的衰退，同時推進 Robotaxi，執行無監管的 FSD，並擴展 Optimus，則每股可達到 $860 的牛市情景。而熊市情景則定在每股 $145，這假設了在所有業務線上存在更大的競爭和利潤壓力，並且對人形機器人的價值嵌入了零價值，預測 Tesla 的 Robotaxi 車隊增長曲線放緩，反映出在擴展視覺感知堆棧方面的監管挑戰，同時降低汽車和能源業務的市場份額和利潤率。

目前，Tesla 的股價約為 $441。Tesla 的創新能力及其在電動車及自動駕駛領域的領導地位，讓市場對其未來的成長充滿期待。儘管面臨著競爭和市場挑戰，Tesla 仍然有潛力通過持續的技術進步和新業務模式，為投資者帶來正面影響。這不僅體現了 Tesla 的強大實力，也顯示出該公司在市場上的增長潛力，值得關注。

