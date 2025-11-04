低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
「Morning Coffee Club」是什麼？將「夜生活」搬到早上，Z世代清醒社交的精緻生活儀式感
「喜愛夜蒲」的夜生活文化，在Club場裡跳舞飲酒盡興的活動，到了現在好像這股歡場玩樂文化有所改變。現在的新生代都在流行著「清醒」，將夜生活搬到早上，成為「Morning Coffee Club」（晨間咖啡俱樂部）的潮流文化。
「Morning Coffee Club」主張透過咖啡、音樂將大眾打成一片，以「清醒」的狀態來享受當下，甚至認識新朋友。這不僅僅是喝咖啡，更是一種精緻生活的儀式感，讓大眾多個社交機會，也是顯示生活品味態度的方式。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
「清醒社交」的崛起：厭倦酒精，追求真實連結
「Morning Coffee Club」或稱「Coffee Raves」（咖啡派對），是近年來清醒社交（Sober Socializing）風潮下的產物。許多年輕人厭倦了深夜狂歡、隔天宿醉的生活，他們開始重視心靈交流與健康生活。
美國的調查數據顯示，有超過 63% 的 Z 世代更傾向於清醒社交。他們不想再將快樂綁定在酒精上，而是追求一種「能夠記住」的真實、健康的社交體驗。派對場地從夜店搬到了 Café 或戶外市集，時間也從午夜提早到早上甚至下午。這種模式讓參與者能在沒有酒精干擾的情境下，更專注於音樂、更真誠地交流，並在健康、自在的氛圍中建立友誼。
「晨間咖啡儀式」：不只飲咖啡，更是精緻生活的開始
「Morning Coffee Club」的核心精神，在於將早晨的咖啡時光，變成一個充滿儀式感的社交與自我啟動時刻。在活動中，現場會有 DJ 播放電音或嘻哈，讓大家在咖啡因的加持下，隨節奏起舞。這種模式是對傳統夜生活的反思。人們可以提早結束活動，並在午夜前準時睡覺，完全不耽誤隔天的工作行程。這份自律與儀式感，讓他們在追求社交的同時，也維護了身心健康。不只歐美地區盛行這文化，現在韓國、曼谷，甚至香港都開始多了這種「Coffee Raves」（咖啡派對）活動。
對於容易感到內耗的都市人來說，「Morning Coffee Club」讓人可以在充滿正向能量的氛圍中開始新的一天，不僅能提升專注力和工作效率，更能讓你在清醒的狂歡中，實現真正的身心平衡與愉悅。同時，也讓一眾想健康社交的人多一個認識新朋友的機會，成為了交友新潮流。
咖啡與酒精，早上與夜晚，兩個極端的選擇與空間但信念都是一樣，就是讓大家有多個放鬆與喘息的機會。在這個充滿壓迫感的世代裡，讓自己好好享受當下，從中得到歡樂的多巴胺吧！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
身心療癒：
Gen Z「腦洞大開」的3個減壓法：學會「原地躺平」不心累，隨時療癒自己
養生旅遊Wellness Tourism熱潮掀起！新世代已厭倦「食玩買」？6大新興減壓療癒旅遊行程
其他人也在看
雙11優惠2025｜Jennie同款The Row手袋快閃75折！「靜奢界人氣王」品牌，90s小圓筒袋低至$8,850
雙11優惠要來了！這次罕見The Row在FARFETCH雙11優惠快閃75折，熱賣款如可愛的90s小圓筒袋、N/S水桶袋都有75折，折後萬元左右可以抱回家。Jennie同款的Terrasse、India手袋都有折，是不是有心動在聖誕前買個The Row做聖誕禮物呢！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
立法會選舉2025｜屯門三聖邨3男童撕走選舉海報 涉刑事毀壞被捕
警方於上周六(1日)至周日(2日)接報，指張貼於屯門三聖邨有蓋通道及休憩空間的立法會換屆選舉推廣海報被撕走。經調查後，探員於前日(2日)以「刑事毀壞」罪拘捕3名男子，年齡介乎14至15歲。 房委會人員巡查發現 自上月31日起，房委會在青山分區三聖邨的兩處有蓋通道及休憩空間懸掛了共61張由選舉事務處分發的立法am730 ・ 13 小時前
晚吹 - 男人亂講嘢｜灘叔、Thor、193為男性發聲 直指唔係同朋友出街就一定係出軌
在今集（4日）《晚吹 - 男人亂講嘢》節目中，幾位主持為結識伴侶的朋友而感到煩惱。灘叔指出，理論上與另一半能夠和諧相處，理應也能與對方的朋友相處得好，但實際上卻相反。他直言自己的底線是不和伴侶的朋友見面：「最好就互不干涉，佢哋啲Friend好假架！」隨即，他分享了自己過去與伴侶的朋友相處的經歷。聚會上，灘叔與在另一半的朋友勉強找到共同愛好後，灘叔的女朋友以為他們已成好朋友，經常在約會時叫上這位朋友。然而，當灘叔與該女朋友分開後，這位朋友卻扮演了中間人的角色，試圖為他們「箍煲」，甚至說：「就算你分左手都好，我哋都係Friend。」這讓灘叔不禁說：「做乜啫，好似搞到我同我女朋友嘅關係建基於佢身上咁？」他表示自此以後不會再與伴侶的朋友見面。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
返工蛇王即怒睥，「專注力電子寵物」提升工作專注力
文章來源：Qooah.com 開發者 EnriqueN01 在 Reddit 論壇分享了其自製的「專注力電子寵物」，這款基於 Raspberry Pi 製造的裝置，能放在工作桌上監督用戶保持專注，一旦用戶分心蛇王，便會 「怒睥」提醒，趣味十足。 據 EnriqueN01 介紹，他一直想製作更有趣的「番茄鐘」輔助專注工作，因此購入 Raspberry Pi Zero 2 W 作為核心硬件。該電子寵物的程式由 Python 和 OpenCV 編寫，搭配透明 OLED 屏幕與小型鏡頭模塊，屏幕為裝置賦予「表情」，鏡頭則負責捕捉用戶面部及視線。為提升外觀精緻度，開發者還將鏡頭隱藏在屏幕下方，並選擇用一雙「眼睛」的形象在屏幕上展現電子寵物的情緒，讓監督過程更生動。 這款電子寵物擁有三種表情：用戶專注工作時，它會呈現開心模樣，彷彿為用戶驕傲；用戶分心時，眼睛會轉為憤怒狀態，並顯示「Distracted！」的文字；若用戶未在規定時間內回歸工作，它還會露出可憐眼，同時將專注計時清零。 目前，EnriqueN01 已將該電子寵物的完整製作過程開源，感興趣的用戶可通過鏈接（https://github.cQooah.com ・ 5 小時前
羅馬中世紀塔樓部分坍塌 受困工人獲救送醫
（法新社羅馬3日電） 羅馬當局今天表示，一名工人正在協助翻修羅馬中世紀古蹟孔蒂塔樓（Torre dei Conti）時，古塔發生部分坍塌，該名工人一度受困，現已獲救。羅馬警察局長姜尼尼（Lamberto Giannini）告訴記者，經過「漫長的救援任務」，這名工人已從瓦礫堆中被救出。法新社 ・ 20 小時前
Jellycat小籠包公仔區域限定登場！令人想咬一口的可愛角色，還附上蒸籠包裝盒
Jellycat最新推出的「小籠包」公仔，萌到讓人想一捏再捏！圓滾滾、白胖胖的身材設計，讓人看到就忍不住微笑。每隻約6cm高，絨毛柔軟細膩，抱著超療癒！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
任天堂Switch 2銷售強勁 上調年銷目標
日本遊戲巨頭任天堂 (Nintendo) 宣布，上調其新一代旗艦主機 Switch 2 的年度銷售預期，此舉反映了這一遊戲主機上市以來持續強勁的銷售動能。任天堂現預期在截至 2026 年 3 月的財年中，Switch 2 的鉅亨網 ・ 10 小時前
韓國掀起「Young Forty」風潮！年輕人掀起40歲還想裝年輕，會讓年輕人火大的現象之謎，甚至影響時尚品牌股價！
「Young Forty」：當潮流成了年齡的戰場它原本是行銷用語，用來形容「不像中年人的四十代消費者」，如今卻變成年輕人用來嘲笑中年人的標籤。這群四十幾歲的叔叔阿姨，穿Supreme、聽NewJeans、追K-pop、打卡小眾咖啡廳.....結果，年輕世代全崩潰：「拜託，這些是我們的東西！...styletc ・ 17 小時前
Mandy家庭時光被捕捉！帶大S兒女親密逛街吃冰 9歲兒緊黏繼母溫馨畫面曝光
汪小菲現任妻子Mandy（馬筱梅）近日被拍到帶著大S所生的一對兒女——小玥兒和箖兒——在大陸成都逛街，期間弟弟主動和她牽手，姊弟倆也一起吃一支冰淇淋，互動自然、畫面溫馨。姊妹淘 ・ 17 小時前
【壽司郎】滿腹祭 x 赤醋飯 海膽拌牛油果海苔包配魚子醬 $22（04/11起）
壽司郎最新推出【滿腹祭 x 赤醋飯】，季節食材超豐富！新品包括海膽拌牛油果海苔包配魚子醬 $22、赤西貝 $12、粒粒蝦肉炸蝦棒配他他醬 $27、炙燒喜之次 $27、出汁蒸蜆 $28、明太子忌廉烏冬 $32、白桃蒙布朗蛋糕 $22！YAHOO著數 ・ 21 小時前
聖誕好去處2025｜小飛象嘉年華空降將軍澳！9米高聖誕樹、充氣飛天小飛象、大玩攤位遊戲
今個聖誕迪士尼經典角色小飛象將成為主角，於MCP新都城中心舉行「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」，3,000呎Dumbo主題聖誕嘉年華，特設5大打卡位包括6米高充氣小飛象、9米高巨型閃爍星光聖誕樹等，更可挑戰4大攤位遊戲，贏取會場限定主題禮品，能沉浸於小飛象的奇幻世界！Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
聖誕倒數月曆2025｜半價入手Clarins 12／24日Advent Calendar！12件美妝護膚小禮物只需$865
「又到聖誕，又到聖誕～」大約兩個月時間就到聖誕節，每年這個時候美妝界的盛事—聖誕倒數月曆今年繼續精彩，一向人氣的護膚品牌Clarins Advent Calendar終於上架！今年Clarins聖誕倒數月曆的包裝以金紅色為主調，點綴閃閃聖誕圖案，節日氣氛十足。跟往年一樣，Clarins推出12日及24日的聖誕倒數月曆，當中較多人買的24日倒數月曆中有長期熱賣的急救保濕面膜、絲滑面霜、磨砂膏等皮膚護理產品，當然還有一系列Clarins彩妝產品。而12日倒數月曆最吸晴是受到不少好評的晶瑩美顏霜，最適合香港秋冬乾燥天氣。Clarins聖誕倒數月曆已於Harrods上架，大家一於提早買定聖誕節禮物啦！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
平價 MacBook 定檔 2026 上半年？強過 M1 的 iPhone 晶片搭配比 Air 小的「低階 LCD 螢幕」
搭載 iPhone 晶片的 MacBook 平價新筆電又有更多細節被爆出，彭博社聲稱這款產品將於 2026 上半年登場，目前它已進入海外供應鏈初期生產和 Apple 內部測試階段。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
梧桐妹原來唔止美貌升級 豐滿上圍搶盡眼球
【on.cc東網專訊】賈靜雯與前夫孫志浩的女兒梧桐妹，現年19歲的她，對衣着打扮別有一番研究，而不時透過社交網分享生活點滴的她，日前亦趁着萬聖節晒出身穿緊身白色襯衫，下身搭配黑色短裙，簡潔校園制服風卻藏不住好身材，俏皮與酷帥兼具之餘，顏值更完美複製媽媽賈靜雯。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
2025秋冬超顯白髮色「復古舒芙蕾」！「天鵝絨可可」、「暖光蜜桃」、「杏糖榛果」低飽和層次感成髮色趨勢
2025髮色趨勢：從摩卡到霧粉的「復古舒芙蕾」「復古舒芙蕾」以甜點的輕盈質感為靈感，融合復古輪廓與中性暖調，呈現低飽和霧感與奶油柔潤光澤的細緻氛圍。將2025年度色「摩卡慕絲」作為基底，延伸出莓果淡粉、杏仁咖啡、松露可可等色調，營造出溫暖又耐看的秋冬視覺。施華蔻...styletc ・ 16 小時前
星座運勢｜11月巨蟹/獅子/處女運勢：巨蟹職場關係和諧宜合作、獅子包容可化解矛盾與內耗｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
12星座2025年11月星座運勢，分析巨蟹座、獅子座、處女座11月星座運勢。Yahoo Style HK ・ 20 小時前
雙11優惠2025｜富臨皇宮大閘蟹+片皮鴨放題限時優惠！人均$371起歎蟹粉三重奏撈、蟹粉湯小籠包
踏入秋天，又到大閘蟹當造季，各位蟹迷當然要好好把握機會，瘋狂食到夠！富臨皇宮最近推出兩小時無限任食大閘蟹及片皮鴨放題優惠，限時三位只需$1,111，折後人均低至$371即可盡情想食幾多就幾多！而富臨皇宮更加碼每人再送一份「珍味定食」，當中每人有一隻黑魚子、和味鮑魚、蜜汁叉燒、溏心蛋、話梅紅茄，大食控都一定夠飽！大家只要去Klook預訂，獨家再送一份蟹粉三重奏撈及任食蟹粉湯小籠包，cp值極高！各位快趁優惠價約齊親朋戚友食餐勁喇！Yahoo Food ・ 18 小時前
華僑銀行:周一美股收盤漲跌互現 美債收益率全線上升
華僑銀行香港經濟師姜靜及王灝庭表示，美國10月ISM製造業指數連續第八個月處於收縮區間，但新訂單和就業指數有所反彈；美聯儲官員對就業市場和通脹風險意見分歧，市場對12月減息的押注維持在不足7成。周一美股收盤漲跌互現，亞馬遜與OpenAI 簽署運算資源協議，推動標普500指數和納指走高；歐洲和亞洲股市個別發展。由於美聯儲官員的立場較預期鷹派，加上政府停擺期間缺乏經濟數據以評估最新經濟狀況，美債收益率全線上升。美元指數觸及三個月高點，逼近100 關口；G7 貨幣兌美元走軟，其中以加元和紐元的表現最差。金價大致持穩在每安士4000 美元水平附近，未受取消黃金稅收優惠影響；OPEC+計劃明年首季暫停增產，油價靠穩。(LF)infocast ・ 18 小時前
Sogo Thankful Week 2025｜崇光感謝祭優惠合集！名牌護膚品/化妝品/香水香氛全部減
Sogo Thankful Week 2025崇光感謝祭從10月24日至11月23日舉行。當中有不少話題名牌護膚品、化妝品，每日都有優惠著數大激減！這裡簡單整合相關吸引優惠，一起在年尾消費！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
車Cam直擊｜廟街中港牌私家車疑超載 車尾箱「屈蛇」藏3女童
社交平台近日流傳一段車Cam片，地點相信是位於佐敦廟街，車Cam紀錄片中可見於10月26日下午4時43分，一輛掛住中港兩地牌的白色私家車於一間越南餐廳門外泊車，見有3名成年人及一名男孩下車後，一名黑衫男子打開車尾箱，驚現有3名女童「屈蛇」於儲物位置。am730 ・ 1 天前