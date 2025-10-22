專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
【MOS BURGER】 吉列八爪魚漢堡回饋價$19起（即日起至優惠結束）
MOS BURGER為慶祝19週年，推出限定吉列八爪魚漢堡回饋價$19優惠，吉列八爪魚漢堡有啖啖彈牙八爪魚粒的吉列海鮮餅，再加入辛辣醬及芥末醬，非常惹味！產品數量有限，售完即止。
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至優惠期結束
地點：全線 MOS Burger、MOS Café 及 MOS Burger Express
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
【U士多】秒殺價 韓國不倒翁即食飯4盒裝 $26.9/件（即日起至30/10）
U士多秒殺價有SK Special 蘋果汁橙汁 1公升裝 $20/2盒、Biscoff蓮花牌焦糖餅乾 $16.9/件、瑞士迷你三角朱古力 $22.5/袋、韓國不倒翁即食飯4盒裝 $26.9/件、韓國八道牛骨湯麵5包裝 $21.9/袋、韓國韓星1963午餐肉 $12/件、韓國廣川紫菜9包裝 $15.9/袋、真露FRESH清新燒酒360毫升 $22/2件、伊藤園綠茶•濃味綠茶500毫升 $5.5/支；任何消費即可加 $20加購維他青檸檬茶•蜜糖檸檬茶六包裝！YAHOO著數 ・ 21 小時前
香港美食嘉年華2025丨Yahoo免費送入場券 快閃送價值高達$1,688禮品 $10換購粉紅白酒/香菇脆片/黑松露火腿梳打餅
Yahoo APP向讀者免費送出第12屆香港美食嘉年華入場券，更快閃送上價值高達$1,688的智能攪拌杯、脆意寶及廚具消毒殺菌機等限量禮品，以及一系列購物優惠！YAHOO著數 ・ 2 小時前
新加坡男攜價值18萬港元Pokémon卡卻被海關「收服」！全因未有申報？港人遊星洲超過這金額必須申報
一疊疊Pokémon卡，竟成為海關眼中的「獵物」。新加坡一名25歲男子今年10月在樟宜機場入境時，因未申報價值超過30,000新加坡元（約18萬港元）的Pokémon卡被當場截獲。移民與關卡局（Immigration & Checkpoints Authority/ICA）隨後在社交平台發文，用上經典台詞「Gotta catch them all!（全部收服）」形容這次行動，瞬間引爆網絡熱話。這宗看似輕鬆幽默的個案，其實亦提醒各位去當地旅遊的大家，帶任何高價收藏品，請務必了解當地的申報門檻，以免自己的「Pokémon」最終也被海關「收服」。Yahoo 旅遊 ・ 10 小時前
雙11優惠2025｜上環百年老字號永利威大閘蟹第二隻$11！最平$34.5食江蘇大閘蟹／日本北海道大閘蟹
踏入秋天，來到食大閘蟹的最佳季節！今年想在家輕鬆開蟹宴的話，推介上環百年老字號永利威大閘蟹，其大閘蟹由江蘇養殖場及日本北海道直送，有品質保證。10月22日下午三點只要去KKday預購，江蘇養殖場大閘蟹3.6至4.5両蟹公有第二隻$11優惠，折後平均$34.5一隻；4.8至5.3両蟹乸買一送一後每隻只需$115起；而北海道大閘蟹蟹公亦只需$125起，非常抵食！另外買滿指定數量更再送花雕酒、蟹醋、蟹剪工具等，讓大家可以在家都享受五星級蟹宴！趁KKday永利威大閘蟹限時優惠，快約親朋好友食大餐喇！Yahoo Food ・ 8 小時前
【壹號漁船】全新滋補魚羊鮮煲 限時買三送一（即日起至優惠結束）
稻香旗下壹號漁船餐廳推出全新滋補魚羊鮮煲，以脆魚搭配嫩滑羊腩，湯底鮮香濃郁，暖胃又滋補，而且羊腩無限追加！食完仲可以加湯打邊爐，無限追加海鮮、靚牛、時蔬，煲仔變火鍋，一煲兩食，仲有自助區啤酒、汽水任飲！重點還有限時買三送一優惠，大小同價，指定分店中午11時開始供應，用餐時間120分鐘。YAHOO著數 ・ 7 小時前
雙11優惠2025｜Polo Ralph Lauren官網低至3折！「人間Polo」宋仲基、Krystal必備恤衫／冷背心，過500款減價產品
11月都未到，不少品牌陸續搶閘推出雙11優惠2025！今年Yahoo購物專員會繼續為大家搜羅最新及至抵買的名牌手袋、服飾及波鞋產品。而來自美國的人氣品牌Polo Ralph Lauren官網已經率先推出雙11優惠限時低至3折，當中有數百款男女裝服飾有平，包括皇牌冷衫、恤衫、Polo衫、Hoodie等，不少款式折後比正價足足平近幾百元，平時嫌貴一直忍手的話，現在特價絕對是大手入貨的好機會！Polo Ralph Lauren官網買滿$1,000即有免運費送貨，一、兩件產品都可以輕鬆達標。Yahoo Style HK ・ 1 天前
小C朗入選葡萄牙U16
【Now Sports】15歲的基斯坦奴朗拿度大仔小C朗，入選了葡萄牙U16國家隊。葡萄牙U16國家隊日前公佈22人大軍名單，小C朗（Cristiano Ronaldo Jr）首度獲召，將會代表球隊赴土耳其，出戰從今月30日至下月4日舉行的聯合會盃。該盃有4隻球隊參賽，除了葡萄牙外，還有東道主土耳其、英格蘭及威爾斯。小C朗和父親一樣，目前在沙特阿拉伯為艾拿素效力，而他過去也跟從父親效力過祖雲達斯及曼聯的青年軍。他今年5月也入選了葡萄牙U15，穿上父親身披的7號球衣，而資料指其場上位置，和父親出道時一樣 ── 左翼。雖然目前選擇代表葡萄牙，小C朗也具備為其他國家披甲的條件，包括他的出生國美國，以及擁有居民資格的西班牙和英格蘭，甚至跟其祖母血統為剛剛首次進軍世界盃決賽周的非洲小國佛德角。當然，一般相信他會跟隨父親步伐，等待有一天成為葡萄牙大國腳。now.com 體育 ・ 4 小時前
【759阿信屋】今期熱選（22/10-26/10）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，古田曲奇$13.9/2件、Tableland 越光米粥系列$16.9/2件、桃哈多Giant約5倍大焦糖粟米脆買一送一、Riska濃湯粟米球 $18.9/3件！YAHOO著數 ・ 10 小時前
自助餐買一送一優惠｜嘉里酒店米芝蓮韓籍主廚主理自助餐 人均$269起歎燉人參雞湯、烤韓牛、韓式部隊鍋
香港嘉里酒店特邀米芝蓮指南推薦餐廳「Kelly's Cape Bop」創辦人暨韓籍主廚Una Yoo親臨掌舵，於大灣咖啡廳開展一場「大師之味：韓日饗宴巡禮」自助餐，帶來超過25款地道韓式經典，新鮮自製韓式泡菜、燉人參雞湯、烤韓牛等。突發在Klook推出超值優惠，買一送一後人均僅需$269起，性價比超高！Yahoo Food ・ 8 小時前
【NITORI】會員日享10倍積分 護肩頸釋壓舒眠枕減至$119（只限22/10）
NITORI在10月22日舉行會員日優惠，NITORI網店和實體店同步進行，會員購物即可享10倍積分！今期有不少產品減價，包括有桌上調料瓶四件套裝特價$59.9、易握不銹鋼菜刀特價$34.9、雪櫃櫃桶式收納盒特價$59.9、護肩頸釋壓舒眠枕特價$119、鯊魚手偶特價$59.9、3人位布藝梳化特價$3,190等！YAHOO著數 ・ 8 小時前
從Rosé、Gigi Hadid、Itzy申有娜等時尚名人參考UGG穿搭靈感！編輯推介你6對名人同款UGG厚底雪靴
香港終於迎來一些秋意，一雙時尚、舒適又保暖的靴子都差不多是時候要出動了！近年Y2K風潮席捲時尚界，無論是歐美超模還是韓國女星都紛紛展示千禧風格，其中UGG的雪靴、穆勒鞋和拖鞋成為熱門選擇。今次ELLE將解析多位時尚女星的UGG穿搭，並分享她們的同款UGG鞋履！TheStewartofNY/GC ImagesUGG穿搭示範：RoséRosé的穿衣風格一向是潮流範本，她以Saint Laurent 的黑色皮褸、毛衣及裇衫、短褲配搭UGG 厚底短靴，展現出完美的身材比例，穿出美式復古風格，又能展現迷人長腿，幸得UGG的短靴內籠的毛毛，為她的雙腿提供保暖性能。UGGRosé UGG同款：Classic Ultra Mini Platform (HK$1,590)這大概是UGG最經典的款式！啡色絨面的短靴，內裡採用了羊毛混紡提供標誌性的柔軟度，穿起來舒適又保暖。不同的是這對短靴加厚了鞋底，2"的高度讓短靴穿起來更具個人特色，讓你配搭更大膽的時尚造型。按此購買Marc Piasecki/GC ImagesUGG穿搭示範：Gigi HadidGigi Hadid為大家示範如何以UGG配搭出街頭休閑風ELLE.com.hk ・ 8 小時前
【大家樂】買$400現金券送$400優惠券（21/10起）
大家樂今期推出激筍「買$400現金券 送$400優惠券」套券，買得越多，著數越多！除咗送大家樂優惠券，仲有PayMe立減券、Samsung、同大灣區航空等加碼優惠！YAHOO著數 ・ 20 小時前
Daniel Naroditsky離世 29歲國際象棋特級大師 頻道擁50萬訂閱｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】被喻為象棋「神童」的美國國際象棋特級大師丹尼爾·納羅迪茨基（Daniel Naroditsky）離世，終年 29 歲。Naroditsky 受訓及擔任教練的北卡羅來納州夏洛特國際象棋俱樂部周一（20日）向外證實其死訊，引述其家人表示「讓我們緬懷丹尼爾對國際象棋的熱情和熱愛，以及他帶給我們的快樂和靈感」，聲明中並未透露其死因。Yahoo新聞 ・ 1 天前
一開口就吵架？養成「安靜親密」的自在關係：不說話、放空，為生活留白，讓感情更長久
有一種親密，就是靜靜地陪伴左右，不說話也不會感到不安，享受最舒適的 “Quiet Intimacy”。身於都市，每天也在不停地談話，但很多時間也只是「發出聲音」，並非真正的溝通。歐美興起 “Quiet Intimacy” 安靜親密概念，在喧囂的世代停下來，為生活留白，更能好好地真正溝通。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
香港手袋迷都在搶「這3款」名牌手袋，刻著高級簡約的「啡色手袋」推薦
手袋迷這陣子有心水手袋想入手嗎？近期名牌網購網就來發布，香港女生用戶放進購物袋裡的Top5單品，其中3款都是啡色手袋！各位時尚迷，看來又要備戰準備出擊購入啡色手袋！Yahoo Style HK ・ 1 天前
MinsterDonut食譜│復刻蜜糖波堤 原來靠呢樣材料
不少人喜愛的Minster Donut的冬甩口味和品種多樣，除了傳統的麵糰油炸冬甩，圓滾滾的波堤也是非常受歡迎的選擇，原來自家復刻也沒有想像的難。波堤的質地是帶點煙韌又柔軟，就是材料中加了白玉粉（也可用糯米粉）和豆腐，炸的時候油溫不要高，定型後才取走烘焙紙，除了蜜糖糖霜，也可以溶化朱古力來做調味糖霜，即睇如何製作蜜糖波堤：Yahoo Food ・ 12 小時前
HUMAN MADE「買書送袋」？用一本品牌檔案書，隨機送牛仔Tote Bag，像盲盒一樣的儀式感
這次是HUMAN MADE用一本檔案書，解鎖隨機牛仔單肩Tote Bag。3款版型、隨機派發，像盲盒一樣有儀式感；三款經典設計包括：心型／猿臉／北極熊，收藏與話題一次到位。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
台灣品牌發光發熱！BLACKPINK Jennie穿瘦瘦靴登演唱會、價格超親切…Lisa這件百褶裙，全網瘋找同款
韓星同款單品：BLACKPINK Lisa穿台灣品牌PCES百褶裙韓國女子天團BLACKPINK日前在高雄進行「DEADLINE 世界巡迴演唱會」，其中備受矚目的Lisa在舞台上演出期間，身穿一款來自台灣服裝品牌PCES新系列的繫帶百褶裙，瞬間在粉絲與媒體間掀起熱烈討論。「繫帶百褶裙」以現代手法演...styletc ・ 6 小時前
雙11優惠2025｜聖誕燈飾開蓬巴士遊$111二人同行優惠！人均$55.5起夜遊尖沙咀，睇全新AI光影匯演
又一超前部署～KKday趁着雙11推出開蓬巴士聖誕燈飾夜遊優惠，人均$55.5就可以坐特色開篷巴士45分鐘，穿梭於尖沙咀海旁及彌敦道鬧市，欣賞聖誕燈飾！今年尖沙咀中心及帝國中心更推出全新AI光影匯演「Windows of Wonder」，讓公眾投稿，獲選照片即有機會透過AI動畫技術，呈現在維港兩岸的巨型光影幕牆上。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
免費好去處2025｜全港博物館免費入場日子一覽 最平$90一家四口玩足全年！附博物館通行證用法
放假外出想找免費娛樂，全港的博物館絕對是消閑好去處！有多個博物館及活化的舊建築都是全年免費入場，既有展覽，又有各式有趣的活動。就算有特別展覽需付費，只需申請一張博物館通行證，最平一家四口$90即可全年任去，即睇內文。YAHOO著數 ・ 9 小時前