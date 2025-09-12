Moto G 2026 與 Moto G Play 2026 設計圖及規格洩漏

Motorola 即將推出的 Moto G 2026 和 Moto G Play 2026 今日被曝光，伴隨著一些宣傳資料和規格信息的洩露。

這些型號明顯針對北美市場，Moto G 2026 將取代於一月發佈的 Moto G (2025)。從設計上來看，這些手機無疑展現了 Motorola 的風格，雖然底部的邊框有些讓人聯想到 2020 年的設計。值得一提的是，這些型號並沒有使用挖孔設計。

據悉，Moto G 2026 配備了一塊 6.7 吋 HD+ 顯示屏，刷新率為 120Hz，峰值亮度可達 1,000 尼特（顯示其為 LCD 面板），並覆蓋 Gorilla Glass 3。後置主攝像頭為 5,000 萬像素，還有一個「Macro Vision」攝像頭，前置攝像頭為 3,200 萬像素，電池容量為 5,200 mAh，支持 30W 有線充電。Moto G 2026 採用 MediaTek 的 Dimensity 6300 SoC，搭配 4GB RAM 和 128GB UFS 2.2 存儲空間。

相較於前一代，升級的部分似乎僅限於更高解析度的前置攝像頭，電池容量增加了 200 mAh。

Moto G Play 2026 則是相同的機型，但規格有所降低：存儲容量僅為 64GB，後置攝像頭為 3,200 萬像素，前置攝像頭為 800 萬像素，並支持 18W 有線充電。兩款手機將在發佈時運行 Android 16 系統。

Moto G 2026 以 Pantone Cattleya Orchid 配色呈現，而 G Play 2026 則為 Pantone Tapestry，顯示 Motorola 與 Pantone 的合作尚未結束。目前尚不清楚這些手機的具體發佈時間，預計最遲會在一月，但可能會更早推出，敬請關注。

型號 價格 Moto G 2026 $ 399 / 約 HK$ 3,110 Moto G Play 2026 $ 199 / 約 HK$ 1,552

