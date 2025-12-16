Moto G Power (2026) 正式發佈，搭載 Dimensity 6300 處理器及 5,200 mAh 電池

Motorola 在上個月發佈了 Moto G (2026) 和 Moto G Play (2026)，今天則推出了 Moto G Power (2026)。這款手機配備了 6.8 吋 LCD 屏幕，具備 FHD+ 分辨率，最高亮度達到 1,000 尼特，並擁有 120Hz 的刷新率，屏幕上方覆蓋了 Gorilla Glass 7i。該機型設有立體聲揚聲器，並具備 IP68 和 IP69 等級的防水防塵功能。

據 Motorola 表示，這款手機已在 14 項 MIL-STD-810H 標準下進行測試，證明其能夠抵抗跌落、極端溫度和濕度的影響。

廣告 廣告

Moto G Power (2026) 採用 MediaTek Dimensity 6300 SoC 作為核心，並搭載 8GB RAM。後置相機包括 5,000 萬像素的主鏡頭和 800 萬像素的超廣角鏡頭，還有一個「微距鏡頭」。而前置相機則為 3,200 萬像素，專為自拍而設。

這款手機的電池容量為 5,200 mAh，支持 30W 有線充電。Motorola 承諾，該電池在經過 1,000 次充電循環後，仍能保留超過 80% 的初始電量。手機出廠時運行 Android 16 操作系統。

Moto G Power (2026) 將於 1 月 8 日在美國上市，顏色選擇包括 Pantone Pure Cashmere 和 Pantone Evening Blue，並可在 Verizon、Best Buy、Amazon 及 Motorola 的網上商店購買，售價為 $299.99 / 約 HK$ 2,339。隨後，它將在數個運營商如 Cricket、Tracfone、Visible、Total Wireless、Straight Talk、Simple Mobile 和 AT&T 上架，具體時間待定。

在加拿大，這款手機將於 1 月 8 日由 Motorola 獨家發售，售價為 CAD 449.99 / 約 HK$ 3,509。

推薦閱讀