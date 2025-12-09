Moto G Stylus (2026) 真實外觀曝光，Edge 70 Ultra 亦將支援觸控筆

根據報導，Moto G Stylus (2026) 在去年十一月曾有信息洩露，然而後來證實那是一款 Moto G Power (2026)。如今，真正的 Moto G Stylus (2026) 首次照片被曝光。這款手機的外觀與最近的摩托羅拉手機相似，這並不讓人意外。

Moto G Stylus (2026) 據說擁有一個仿皮革的背面，並在曝光的圖片中顯示了兩種顏色。不過，目前尚不清楚這是否是發佈時唯一的顏色選擇。遺憾的是，至今尚未有關於這款手機的具體規格被洩露。

此外，最近也有關於摩托羅拉的 Edge 70 Ultra 的消息，該機型在幾天前的洩露圖片中顯示它也支持手寫筆。不過，目前尚不清楚這款設備是否會隨手機一起附送手寫筆，還是需要單獨購買。如果附送手寫筆，這將是摩托羅拉的一個有趣決定，直接與 Samsung 的 Galaxy S26 Ultra 競爭。

