Moto G06 全部規格洩漏，並附上更多渲染圖及定價資訊

Moto G06 最早在七月曝光，隨後在八月底出現了一些官方風格的渲染圖。最近又有更多的渲染圖（以 Tapestry 顏色為主），配合完整的規格表及在歐盟的建議零售價格。

該機型配備了一塊 6.88 吋的 LCD 顯示屏，解析度為 720 x 1640，刷新率達到 120Hz，並配有 Gorilla Glass 3 防護玻璃。內部搭載 MediaTek Helio G81 Extreme SoC，配合 4GB RAM。後置相機為 5,000 萬像素主攝像頭，具備自動對焦，旁邊還有一個裝飾性閃爍感應器。自拍方面則搭載 800 萬像素攝像頭。

Moto G06 配備了側邊指紋傳感器，嵌入於電源按鈕中，支持雙 SIM 卡功能，並搭載一塊 5,200 mAh 的電池，支持 10W 有線充電。系統運行 Android 15，提供 Tapestry、Arabesque 和 Tendril 三種顏色選擇。

根據報導，該機型的 64GB 存儲版本建議售價為 €119 / 約 HK$ 928，而 256GB 存儲版本則為 €169 / 約 HK$ 1,316。其尺寸為 171.35 x 77.5 x 8.31 mm，重量為 194g。

存儲 價格 64GB €119 / 約 HK$ 928 256GB €169 / 約 HK$ 1,316

