Moto G100 在中國發佈，配備 7,000 mAh 電池

今天 Motorola 不僅推出了輕薄的 Moto X70 Air，還發佈了新版本的 Moto G100。

規格 詳細信息 電池容量 7,000 mAh，支持 30W 快充 處理器 Snapdragon 7s Gen 2 RAM 最高 12GB 存儲空間 最高 256GB 顯示屏 6.72 吋 IPS LCD，FHD+ 解像度，120Hz 刷新率 前置相機 3,200 萬像素 後置相機 5000 萬像素主攝 + 800 萬像素超廣角鏡頭 操作系統 Android 15 防水防塵等級 IP64 價格 $196 / 約 HK$ 1,529

廣告 廣告

新的 Moto G100 雖然名稱相同，但相較於四年前的版本，有了顯著的升級。這款手機的電池容量提升至 7,000 mAh，並支援 30W 快充，搭載的 Snapdragon 7s Gen 2 處理器雖然已經有兩年歷史，但仍具備良好的性能。此外，這款手機配備的顯示屏為 6.72 吋的 IPS LCD，具備 FHD+ 解像度及 120Hz 的刷新率，前置相機為 3,200 萬像素，後置相機則擁有 5000 萬像素的主攝和 800 萬像素的超廣角鏡頭。

目前，Moto G100 在中國的售價為人民幣 1,399 元，預計將於 10 月 23 日開始發貨。

推薦閱讀