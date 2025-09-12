Moto Pad 60 Neo 正式發佈，配備 11 吋螢幕及附帶觸控筆

Moto Pad 60 Neo 今日在印度正式發佈，這款平板電腦配備了一塊 11 吋 2560 x 1600 像素的 LCD 屏幕，刷新率達到 90Hz，峰值亮度為 500 尼特。該設備搭載 Dimensity 6300 SoC，配置 8GB RAM 和 128GB 可擴展的 UFS 2.2 存儲，後置 800 萬像素自動對焦攝像頭和 500 萬像素固定焦距前置攝像頭，並配備 7,040 mAh 電池，支持 20W 有線充電。

有趣的是，包裝中附帶了一個 68W 的充電器。雖然沒有指紋傳感器和震動馬達，但隨機附贈的觸控筆、3.5mm 耳機插孔以及支持 Dolby Atmos 的四個揚聲器均為其增色不少。該平板的防塵防潑水等級為 IP52，尺寸為 254.59 x 166.15 x 6.99 mm，重量為 490g。此外，Moto Pad 60 Neo 還支持 5G 連接和內置 GPS。

Moto Pad 60 Neo 售價為 INR 17,999（約 $2,307 / HK$ 18,000），目前僅提供 Pantone Bronze Green 顏色。該平板將於 9 月 22 日在 Motorola 官方網站及 Flipkart 上架，並且若配合銀行優惠，實際價格將降至 INR 12,999（約 $1,667 / HK$ 13,000）。

