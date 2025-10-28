Moto X70 Air 價格在中國公佈

屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
本月早些時候，摩托羅拉在聯想中國網站上列出了 X70 Air，但並未透露價格或發佈詳情。現在，該公司已確認新款「Air」手機的定價。Moto X70 Air 的 12GB/256GB 版本售價為人民幣 2,399 元（$340 / 約 HK$ 2,652），而 12GB/512GB 選擇則為人民幣 2,699 元（$380 / 約 HK$ 2,964）。該手機提供銅綠、科技灰和睡蓮綠三種顏色選擇。
目前，該手機的預訂已在聯想中國網站上開放，銷售將於 10 月 31 日開始。Moto X70 Air 的厚度僅為 5.99 毫米，重量為 159 克，搭載 Snapdragon 7 Gen 4 SoC，並配備 4,800mAh 電池。該手機擁有 6.7 吋 120Hz AMOLED 顯示屏，並配備屏內指紋掃描器，自拍相機為 5000 萬像素。後置攝像頭則包含一顆 5000 萬像素主傳感器和一顆 5000 萬像素超廣角傳感器。此外，Moto X70 Air 也具備 IP68 和 IP69 等級防水防塵能力。預計該款手機將作為 Motorola Edge 70 在全球發佈。
以下為 Moto X70 Air 的主要規格：
規格
數據
處理器
Snapdragon 7 Gen 4 SoC
RAM
12GB
內部存儲
256GB / 512GB
顯示屏
6.7 吋 120Hz AMOLED
自拍相機
5000 萬像素
後置相機
5000 萬像素 + 5000 萬像素超廣角
電池容量
4,800mAh
厚度
5.99 毫米
重量
159 克
防水防塵等級
IP68 / IP69
