Motorola 正式發佈 Edge 70 及其詳細規格

摩托羅拉（Motorola）在其官方波蘭網站上列出了 Edge 70 的詳細規格，這一動作幾乎可以視為官方公告。Edge 70 是中國市場封鎖版的超薄 Motorola X70 Air 的全球版本，但目前尚不清楚其具體規格是否完全相同。根據最新信息，Edge 70 提供三種 Pantone 色彩選擇，分別為 Gadget Grey、Lilly pad 和 Bronze Green。所有顏色的手機背面均採用獨特的尼龍紋理設計，機身框架使用航空級鋁材，前面則是 Gorilla Glass 7i。機身已通過部分 MIL-STD 810H 標準測試。

Edge 70 的最大亮點在於其纖薄的設計。機身厚度僅為 6 毫米，高度 160 毫米，寬度 74 毫米，重量為 159 克，相比 Edge 60 減輕了 20 克。Motorola Edge 70 配備 Snapdragon 7 Gen 4 SoC，內建 12GB LPDDR5X RAM，運行基於 Android 16 的 Motorola 操作系統。由於設計上的薄型化，電池容量僅為 4,800mAh，但摩托羅拉保證可實現長達 29 小時的視頻播放和 66 小時的音樂播放，最多可錄製 8 小時的 4K 視頻，以及 10 小時的社交媒體使用。此前的資料顯示，Edge 70 在歐盟能源標籤上標示的總續航時間接近 50 小時。充電速度方面，支持 68W 有線充電和 15W 無線充電。

前方配備 6.67 吋 120Hz pOLED 顯示屏，解析度為 2712x1220 像素，且該面板已獲得 Pantone 認證，以確保色彩準確性。在攝影方面，後置配備雙 5000 萬像素相機系統，包括一個 24mm f/1.8 的廣角鏡頭和一個 12mm f/2.0 的超廣角鏡頭，並支持相位檢測自動對焦（PDAF）。前置同樣為 5000 萬像素相機。現在剩下的就是摩托羅拉分享 Edge 70 的定價和上市信息。

規格 詳細資訊 機身厚度 6 毫米 高度 160 毫米 寬度 74 毫米 重量 159 克 處理器 Snapdragon 7 Gen 4 SoC RAM 12GB LPDDR5X 電池容量 4,800mAh 視頻播放 最高 29 小時 音樂播放 最高 66 小時 4K 錄影 最高 8 小時 社交媒體使用 最高 10 小時 充電速度 68W 有線 / 15W 無線 顯示屏 6.67 吋 120Hz pOLED，解析度 2712x1220 像素 後置相機 雙 5000 萬像素（24mm f/1.8 廣角 + 12mm f/2.0 超廣角） 前置相機 5000 萬像素

