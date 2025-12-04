Motorola 發佈特別版 Edge 70，搭載 Swarovski 水晶裝飾

Motorola 於十月首次發佈了 Edge 70，推出了三種 Pantone 顏色：Gadget Gray、Lily Pad 和 Bronze Green。近日，該公司宣布了一款全新的特別版顏色，以慶祝 Pantone 2026 年的年度顏色 Cloud Dancer。

這款 Motorola Edge 70 5G 將為消費者帶來新的選擇，特別是對於喜愛時尚配色的用戶來說。這種新顏色 Cloud Dancer 不僅體現了當前的設計潮流，還能夠吸引對色彩敏感的用戶群體。

目前還未有具體的發售日期或定價信息，但根據過往的市場趨勢，預計這款手機將會在不久的將來上市。Motorola 可能會與多個零售商合作，提供多樣的購買選擇，以滿足不同消費者的需求。

隨著科技市場的競爭日益激烈，Motorola 透過推出特別版顏色來吸引消費者的注意，顯示了其在顏色和設計方面的持續創新。這也反映了品牌對於市場趨勢的敏感度，致力於提供與眾不同的產品。

有關 Motorola Edge 70 的詳細資訊及後續發佈消息，消費者可持續關注官方渠道的更新。這款手機的多樣化選擇無疑將進一步推動品牌在市場上的競爭力。

