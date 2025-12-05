Motorola 發佈 Edge 70 特別版，搭載施華洛世奇水晶，顏色為 Cloud Dancer

Motorola 在十月首次發佈了 Edge 70，並推出了三種 Pantone 顏色選擇：Gadget Gray、Lily Pad 和 Bronze Green。如今，該公司宣布推出一款新的特別版顏色，以慶祝 Pantone 2026 年的年度顏色 Cloud Dancer。

Motorola Edge 70 5G 的推出，旨在吸引希望擁有獨特設計智能手機的消費者。這款手機不僅在色彩上展現了時尚感，還具備強大的性能，適合各類使用需求。

最新的 Cloud Dancer 顏色選擇，將為消費者帶來不同於以往的視覺體驗。這一顏色的推出，顯示了 Motorola 在設計方面的不斷創新與追求。

在市場方面，Motorola 還與多個合作夥伴建立了聯盟，以提供最佳的優惠選擇。這些優惠將有助於消費者在購買智能手機時獲得更具吸引力的價格。

Motorola Edge 70 的新顏色將進一步加強其在競爭激烈的智能手機市場中的地位，並吸引更多潛在客戶的注意。

