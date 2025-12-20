Motorola 發佈 FIFA 世界盃 2026 特別版 Razr 智能手機，配備雙鏡頭設計

Motorola 宣布成為 2026 年國際足總世界杯的官方智能手機合作夥伴，此項賽事將於 6 月 11 日開始，並由加拿大、墨西哥和美國共同主辦。為了慶祝這項合作，Motorola 可能會推出一款特別的 FIFA 版 Razr 智能手機，該手機的圖片由爆料者 Evan Blass 分享。

這款 FIFA 版 Razr 智能手機的背面印有標誌性的 Motorola 標誌，並在其下方展示 2026 年國際足總世界杯的標誌。手機的外蓋顯示屏左上角設有兩個橫向排列的攝像頭，旁邊還有一個閃光燈。目前尚不清楚這款手機的官方市場名稱或具體規格，但有可能是 Razr 60，該機型與標準版相比有些外觀上的差異。

根據 Blass 的說法，Motorola 將在 2026 年的 CES 展會中以抽獎的方式贈送五部 FIFA 版智能手機，總獎金超過 50,000 美元，包括前往 2026 年國際足總世界杯的旅行。因此，預計 Motorola 將很快發佈官方消息。

