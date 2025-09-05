Motorola Edge 60 Neo 發佈，配備 5,000 mAh 電池及 IP69 等級防護

Motorola近期擴展了其 Edge 60 系列，推出了 Edge 60 Neo。這款手機是 Edge 50 Neo 的繼任者，搭載了全新的處理器和更大的電池。

Motorola Edge 60 Neo 採用了 4nm 的 MediaTek Dimensity 7400 SoC，並配備最高可達 12 GB 的 RAM 和 512 GB 的存儲空間。該設備出廠時運行 Android 15 系統。

在顯示方面，手機配備了一塊 6.36 吋 OLED LTPO 顯示屏，支持 120Hz 的刷新率，擁有 Full HD+ 的解析度，並能達到 3,000 尼特的峰值亮度。顯示屏由 Corning 的 Gorilla Glass 7i 保護，並符合 HDR10+ 標準。

手機內置了一塊 5,000 mAh 的電池，相較於去年的型號有了明顯的提升。它支持 68W 的有線充電和 15W 的無線充電。該手機擁有 IP68/IP69 等級的防水防塵能力，並獲得 MIL-STD-810H 認證。其重量為 174.5g，厚度為 8.09mm。

在後置攝像頭方面，Edge 60 Neo 配備了與去年的型號相同的三攝組合。主攝像頭為 5,000 萬像素的 Sony Lytia 700C，支持光學防抖 (OIS)，還有一顆 1,300 萬像素的超廣角鏡頭，視野角度達 120 度，及一顆 1,000 萬像素的長焦鏡頭，支持 3 倍光學變焦和 OIS。

自拍方面，該手機配備了一顆 3,200 萬像素的攝像頭，光圈為 f/2.4。其他特點包括支持 NFC、Wi-Fi 6E、藍牙 5.4、屏下指紋掃描器，以及支持 Dolby Atmos 的立體聲揚聲器。

Motorola Edge 60 Neo 將在歐洲上市，顏色包括 Pantone Frostbite、Pantone Poinciana 和 Pantone Grisaille。每個市場的具體定價將在接下來幾天內確認。

規格 價格 Edge 60 Neo $XXX / 約 HK$ XXX

