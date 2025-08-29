最新家庭收入統計出爐 全港中位數升至3萬元
Motorola Edge 60 Neo、G06 和 G06 Power 官方渲染圖洩漏
Motorola 的 Edge 60 系列似乎仍然缺少一個成員——Edge 60 Neo。根據最近流出的官方風格渲染圖，這款手機似乎即將推出。
不幸的是，目前尚無具體規格可供參考，從這些圖片中唯一明確的是，它的設計與系列中的其他產品完全一致。希望不久後能獲得更多詳情。
根據以往的傳聞，Moto G06 也已經出現，並在一組官方風格的渲染圖中展示了它的樣子。
有趣的是，Motorola 似乎將會同時推出 G06 Power。預計這款手機將配備更大的電池。
根據之前的流出資料，G06 將搭載 MediaTek Helio G81 Extreme SoC，並配備 4GB RAM（可能會有更多選項）。它擁有 5,100 mAh 的電池，支持 10W 有線充電，並將在發佈時運行 Android 15。顏色選擇包括 Pantone Tapestry、Arabesque 和 Tendril。
以下是 G06 的一些主要規格：
規格
詳情
處理器
MediaTek Helio G81 Extreme SoC
RAM
4GB
電池容量
5,100 mAh
充電速度
10W 有線充電
操作系統
Android 15
顏色選擇
Pantone Tapestry, Arabesque, Tendril
