Motorola Edge 60 Neo、G06 和 G06 Power 官方渲染圖洩漏

Motorola 的 Edge 60 系列似乎仍然缺少一個成員——Edge 60 Neo。根據最近流出的官方風格渲染圖，這款手機似乎即將推出。

不幸的是，目前尚無具體規格可供參考，從這些圖片中唯一明確的是，它的設計與系列中的其他產品完全一致。希望不久後能獲得更多詳情。

根據以往的傳聞，Moto G06 也已經出現，並在一組官方風格的渲染圖中展示了它的樣子。

有趣的是，Motorola 似乎將會同時推出 G06 Power。預計這款手機將配備更大的電池。

根據之前的流出資料，G06 將搭載 MediaTek Helio G81 Extreme SoC，並配備 4GB RAM（可能會有更多選項）。它擁有 5,100 mAh 的電池，支持 10W 有線充電，並將在發佈時運行 Android 15。顏色選擇包括 Pantone Tapestry、Arabesque 和 Tendril。

以下是 G06 的一些主要規格：

規格 詳情 處理器 MediaTek Helio G81 Extreme SoC RAM 4GB 電池容量 5,100 mAh 充電速度 10W 有線充電 操作系統 Android 15 顏色選擇 Pantone Tapestry, Arabesque, Tendril

