Motorola Edge 70 全球發佈，厚度僅 5.99mm，售價 €799
在中國首發後，Motorola Edge 70 現已在英國及部分歐洲國家上市，擁有纖薄的外形和意想不到的親民價格。超薄智能手機的競爭已經展開，但由於 Samsung 的嘗試失利，以及 Apple 在 iPhone Air 市場表現不佳，未來的發展仍不明朗。不過，Motorola 現在正式推出 Edge 70，參加這場競賽。
Motorola Edge 70 在十月中旬於中國發佈，現已進軍英國、歐洲及中東市場。這部手機厚度僅為 5.99mm，雖然比 Galaxy S25 Edge 和 iPhone Air 略厚，但在這麼小的機身內卻裝載了大量功能。
根據規格，Motorola Edge 70 配備了一塊 6.67 吋顯示屏，搭載 4,800 mAh 矽碳電池，並擁有 12GB RAM 和 512GB 儲存空間，另外還配備 Snapdragon 7 Gen 4 處理器，支援 Android 16 操作系統。相機方面，該機配備了一對 5000 萬像素的後置相機（主鏡頭及超廣角鏡頭），並支援 68W 有線充電。
規格
數值
厚度
5.99 mm
顯示屏
6.67 吋
電池容量
4,800 mAh
RAM
12GB
儲存空間
512GB
處理器
Snapdragon 7 Gen 4
後置相機
5000 萬像素 + 5000 萬像素
充電速度
68W
Motorola Edge 70 的發佈為市場帶來了新的選擇，尤其是在超薄手機的競爭日益激烈的情況下。隨著其進一步拓展到國際市場，消費者將會期待這款手機的表現。
