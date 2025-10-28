Motorola Edge 70 媒體渲染圖曝光，歐盟能效標籤亦隨之亮相

Motorola 即將在國際市場推出其輕薄智能手機 Edge 70，這款手機有望是早前在中國發佈的 X70 Air 的重品牌版本。在全球發佈之前，最新的新聞稿渲染圖已顯示 Edge 70 的一些規格，包括 4,800 mAh 硅碳電池、68W 有線充電支持、厚度為 5.99 毫米、重量 159 克，以及 5,000 萬像素的主攝像頭。

根據資料，Edge 70 的顏色將分別名為 Pantone Bronze Green 和 Pantone Lily Pad。在進入歐洲市場之前，Edge 70 還獲得了歐盟強制性能源標籤，該標籤顯示手機擁有 IP68 的防塵防水等級，跌落保護等級為 A，易維護性評級為 B，電池壽命則獲得 A 評級，標稱運行時間為 49 小時 34 分鐘。該電池還能承受 1,000 次充電循環，直至其初始容量低於 80%。

Motorola Edge 70 將於 11 月 5 日在歐洲發佈，傳聞價格約為 €700 / 約 HK$ 5,460。屆時將揭曉這款手機是否與中國版的 X70 Air 完全相同，或有些微調整。敬請關注後續報導。

以下是 Edge 70 的主要規格：

規格 數值 電池容量 4,800 mAh 充電功率 68W 厚度 5.99 毫米 重量 159 克 主攝像頭 5,000 萬像素 IP 等級 IP68 跌落保護等級 A 易維護性評級 B 電池壽命評級 A 標稱運行時間 49 小時 34 分鐘

