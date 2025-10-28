屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
Motorola Edge 70 媒體渲染圖曝光，歐盟能效標籤亦隨之亮相
Motorola 即將在國際市場推出其輕薄智能手機 Edge 70，這款手機有望是早前在中國發佈的 X70 Air 的重品牌版本。在全球發佈之前，最新的新聞稿渲染圖已顯示 Edge 70 的一些規格，包括 4,800 mAh 硅碳電池、68W 有線充電支持、厚度為 5.99 毫米、重量 159 克，以及 5,000 萬像素的主攝像頭。
根據資料，Edge 70 的顏色將分別名為 Pantone Bronze Green 和 Pantone Lily Pad。在進入歐洲市場之前，Edge 70 還獲得了歐盟強制性能源標籤，該標籤顯示手機擁有 IP68 的防塵防水等級，跌落保護等級為 A，易維護性評級為 B，電池壽命則獲得 A 評級，標稱運行時間為 49 小時 34 分鐘。該電池還能承受 1,000 次充電循環，直至其初始容量低於 80%。
Motorola Edge 70 將於 11 月 5 日在歐洲發佈，傳聞價格約為 €700 / 約 HK$ 5,460。屆時將揭曉這款手機是否與中國版的 X70 Air 完全相同，或有些微調整。敬請關注後續報導。
以下是 Edge 70 的主要規格：
規格
數值
電池容量
4,800 mAh
充電功率
68W
厚度
5.99 毫米
重量
159 克
主攝像頭
5,000 萬像素
IP 等級
IP68
跌落保護等級
A
易維護性評級
B
電池壽命評級
A
標稱運行時間
49 小時 34 分鐘
推薦閱讀
其他人也在看
小米 Xiaomi 17 Ultra 已經準備好，依舊圓鏡模組，不會用背屏方案
文章來源：Qooah.com 網上傳言稱，小米17 Ultra 有望在農曆新年前發佈。近期博主 @數碼閒聊站 帶來了小米17 Ultra 的部分細節爆料。 據博主介紹，小米17 Ultra 取消了背屏設計，且後置鏡頭更改為圓形。主鏡為 5000萬像素，擁有超級大底（預計達到1吋），支援更強悍的 ISZ 變焦功能，實現潛望鏡銜接無損焦段，變焦更流暢。此外，小米17 Ultra 還配備 2億像素全新潛望長焦鏡頭支援長焦微距和多焦段無損變焦，動態範圍進一步提升。 其他方面，小米17 Ultra 搭載高通 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，內置大容量電池，支援有線、無線快充等。 此前小米集團總裁盧偉冰表示，在過去的4年時間與 LEICA 合作推出了20多款機型，合作愉快且卓有成效，相信小米17 Ultra 將會是移動影像的新高度。表現出小米對於小米17 Ultra 影像能力的自信，值得一提的是，盧偉冰還透露 Ultra 就是 Ultra，Pro Max 就是 Pro Max，意味著 Ultra 也會有新的技術或設計，帶來不一樣的使用體驗。 目前小米17 Ultra 已經入Qooah.com ・ 22 小時前
小米繼續對標 Apple，疑似小米17 Air READY!!! 預計有 eSIM + 2個鏡頭以上，明年發佈
文章來源：Qooah.com 在小米 17 系列明確將 iPhone 17 列為對標目標後，小米又有新動作，疑似啓動小米 17 Air 機型的研發工作，目前該機型已處於評估階段，行業及消費者普遍預計其將於明年正式推向市場，進一步完善小米高階旗艦產品矩陣。 此次小米 17 Air 的相關資料，由數碼博主 @智慧皮卡丘 率先爆料。該博主在社交平台發帖透露，某手機廠商正在對一款輕薄旗艦機型進行評估，從核心規格來看，該機將搭載 2 億像素高清主鏡，能為用戶帶來更出色的拍攝解析力，同時支援 eSIM 技術，這一設計不僅可減少機身開孔、優化內部空間，還能提升規格的防水性能與一體化美感。此外，機型配備 6.6 吋大 R 角面板，搭配一體冷雕工藝打造的機身，既保障了握持舒適度，又強化了外觀精緻感，結合博主在內容中給出的「17 Air」等暗示，外界普遍認為這款評估中的機型正是小米 17 Air。 值得關注的是，在此前 Apple 新 iPhone 系列發佈後，小米集團高管盧偉冰曾公開表達對 iPhone Air 的看法。他直言 iPhone Air「非常驚艷」，並判斷該機型「有可能重新激活超薄手機市場」Qooah.com ・ 1 天前
許紹雄離世︱與龍嬿而相濡以沫33年 視繼子如己出
【on.cc東網專訊】許紹雄（Benz雄）今日（28日）凌晨離世，享年76歲。許紹雄於圈中人緣極佳，而他亦對家庭一條心，是出名的愛妻號和好爸爸，除了極愛錫女兒許惠菁（Charmaine）外，於1992年和新加坡籍的龍嬿而結婚後就成為緋聞絕緣體。龍嬿而和許紹雄一樣東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲綠葉王許紹雄「器官多重衰竭」病逝
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲「綠葉王」許紹雄「器官多重衰竭」病逝。人稱「Benz雄」的香港資深藝人許紹雄，於10月28日凌晨2時30分安詳離世，享年76歲。經其家人透過好友黎芷珊向傳媒公佈，證實他因癌症引發器官多重機能衰竭而離世。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：許紹雄IG、Medical Inspire製圖Medical Inspire 醫．思維 ・ 9 小時前
許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度爆喊：我會趕去醫院！
現年76歲資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人，及圈中好友黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等都有前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許紹雄逝世｜佘詩曼道別契爺：老豆！雖然我很想你，但我不會再哭了
人稱「Benz雄」的76歲演員許紹雄日前入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化，於今日（28日）凌晨離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
許紹雄逝世︳與佘詩曼演父女後上契 同黃子華搞補習社蝕本自啃 暖心行為多不勝數
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
張柏芝內地節目遲上車被影后黑面鬧爆 真實人品遭網民議論紛紛
張柏芝當年憑甜美外貌大受歡迎，又藉周星馳電影《喜劇之王》一炮而紅，近年積極於內地發展，曾於直播產品活動中，短短兩小時就迎來破億銷售額，吸金力驚人。近日，張柏芝喺內地熱播綜藝《一路繁花2》中，被金雞影后何賽飛鬧爆：「你在幹甚麼呢」，同場嘅劉嘉玲都露出無奈神情。呢段互動瞬間引起討論，令網民對張柏芝嘅真實人品議論紛紛。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
許紹雄逝世 Benz消費學神話不再
許紹雄離世震撼娛樂圈，他除了出名戲路縱橫，「Benz雄」外號更深入民心。不過從貴價車廠經營狀況，許紹雄倡議的「貴買平用」消費學可能神話不再。Yahoo財經 ・ 11 小時前
江旻憓持有的加拿大護照 到底有多厲害？今年排名首超美國護照
本港政壇熱議「劍后」江旻憓出戰地區直選，或因未能及時處理護照問題，短期內暫不參選立法會。江旻憓為本港精英運動員，難得的奧運金牌得主，另外擁美國名牌大學史丹福大學與中國人民大學法律碩士學歷，而且獲頒銀紫荊，被形容為愛國政壇「明日之星」—參選事件揭發連愛國精英都持有的加拿大護照，在國際舞台上到底有多厲害？Yahoo財經 ・ 10 小時前
許紹雄逝世︳出身非凡做新人揸靚車返工被稱Benz雄 《使徒行者》歡喜哥成代表作
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
《愛·回家之開心速遞》為配合全運台慶更改播放時間 網民：好過播內地劇啦
TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》自2017年播出至今已超過2600集，多年嚟食飯時間都陪伴住觀眾，令唔少劇中演員成功憑角色入屋。喺噚日（27日）劇集喺將軍澳電視城舉行「Happy Halloween」活動，劉丹、周嘉洛、滕麗名、古佩玲及陳浚霆等劇中演員都有出席，期間監製梁耀堅公布劇集因配合全運及台慶嘅關係，將於11月3至7日改為晚上8時半至9時半播出一連5集嘅1小時版本。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
韓元快變衛生紙！3500億美元協議掀恐慌 韓國人搶買美元、黃金自救
由於擔心價值 3500 億美元的韓美投資承諾，將侵蝕國內資產價值，韓國散戶正大舉將資金轉向美元計價的股票和黃金，將韓元貶值的憂慮推向頂峰。過去三個月，韓元匯率已貶值超過 3%，成為亞洲表現最差的貨幣之一，更引發韓國民眾「一夜之間變成乞丐」的恐慌，直呼韓元正在變成「衛生紙」。鉅亨網 ・ 11 小時前
港男「孖C」床頭燈加持新居屋慘遭瘋狂負評 網民勁mean：「好有淘寶feel！」
近日有一名港男在社交平台Threads分享新居裝修照片，引發網民熱烈討論，其中睡房一盞「偽Chanel」標誌床頭燈更慘遭網民瘋狂負評！28Hse.com ・ 9 小時前
不愛名牌打卡？秒懂富豪的肢體語言！資深店員揭秘「真正有錢人」6大特徵 只花數秒看出富豪
大家也好奇「有錢人的特徵」嗎？坊間經常流傳前線名店店員一眼就能看出誰是「真正有錢人」，近日《越南快報》 (VNExpress) 報導名店店員早已被訓練成「心理學老手」，只需幾秒鐘憑「6大特徵」即可辨識客人是否有「經濟能力」大手購物，又或只是閒時逛逛而已，一起來看看這些傳說中的「有錢人指標」吧！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
許紹雄離世終年76歲｜圈中人緣好也是寵愛女兒的爸爸，「父女檔」拍片並鼓勵女兒分享戀愛生活
許紹雄不敵癌症，於今日（28日）凌晨離世，終年76歲。人稱「Benz雄」的資深藝人許紹雄，昨日已經有不少圈中好友到醫院探訪他，包括黎芷珊、黃子華、苗僑偉夫婦，佘詩曼本來要往北京工作都要改行程，前往醫院看看許紹雄，更在接受訪問時一度哽咽，難忍難過心情。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
55歲鍾麗緹被指發福 老公張倫碩同行黑面惹議 內媒爆木無表情原因
一代性感女神鍾麗緹曾有過兩段婚姻，育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），2015年與細12年內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段的婚姻，並將三名女兒改姓張，不過，呢段姊弟戀婚姻一直以來引來唔少議論，張倫碩曾被標籤「軟飯男」、「利益交換」等等。於5月直播中，張倫碩直言：「能走過十年真的不容易。」日前，有網民於社交平台PO出喺機場偶遇鍾麗緹與張倫碩嘅片段，竟驚見張倫碩全程黑面。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
據報荷蘭政府憂安世半導體遭掏空決定接管
《路透》引述消息指，荷蘭政府上月底決定接管安世半導體(Nexperia)，是因為擔心該公司的前CEO張學政已經在拆除安世的歐洲業務，並將生產轉移到中國。張學政也是安世中國母公司聞泰科技的創始人。據稱，在10月1日被荷蘭法院暫停CEO職務之前，張學政已將安世在英國曼徹斯特工廠的機密，轉移到聞泰科技的中國工廠，其中包括晶片設計和機器設置，接下來預定轉移安世的漢堡廠設備。消息人士指，張學政計劃在歐洲裁員40%，並關閉位於慕尼黑的一個研發據點。消息人士指，荷蘭政府認為，可以通過與中國談判達成解決方案，讓安世恢復為中荷共存的結構。荷蘭政府於9月30日以治理缺陷為由，接管安世。10月4日，中國商務部禁止安世產品從中國出口。雖然安世大部分晶片在歐洲生產，但約70%的晶片在中國封裝後分銷。安世中國分公司已宣布獨立經營，並已恢復向中國國內分銷供應晶片。中國與荷蘭就安世長達1個月的對峙，已引發歐洲、美國和日本的汽車製造商發出警告，晶片短缺可能導致生產問題。儘管安世生產的晶片非常基本，但它們被大量用於汽車電子系統。(ST)infocast ・ 11 小時前
西貢「重災區」逸瓏園跌完再跌蝕讓1球 呎價僅僅過1萬創新低「撈底」入貨慘變「接火棒」
西貢近年頻現蝕讓，逸瓏園為重災區之一，最新一宗蝕讓成交為逸瓏園第2座中層D室，兩房一廳連儲物室，實用面積676平方呎，向西南望內園景，以702萬元沽出，呎價約10,385元，創近年同類單位呎價新低。閱讀更多：油塘「蝕讓重災區」又一滴血｜海傲灣一房蝕251萬易手 近三年成交全數見紅 最慘個案輸44%深水埗納米樓AVA 61百分百蝕讓150呎開放式253.8萬沽 輸80萬8年貶值24%據世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，該單位原業主於2023年12月以820萬元購入，當時已較一手購入價回落約8%，新買家屬「撈底」，兩年後再轉手，帳面虧蝕118萬元，持貨期內再跌約14%，同一買慘變「接火棒」；若追溯至九年前的一手價，累計跌幅逾兩成。28Hse網站現時有一個相似兩房戶盤，該單位實用面積691平方呎，叫價795萬元，呎價11,505元。同系Squarefoot網站則有一個同為676平方呎的單位放盤，叫價720萬元，呎價10,651元。 延伸閱讀: 海傲 深水埗 西貢 油塘 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 天前