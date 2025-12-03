Motorola Edge 70 Ultra 即將發佈，搭載 Snapdragon 8 Gen 5 SoC，配備三鏡頭及 OLED 顯示屏

摩托羅拉（Motorola）最近的高端旗艦智能手機是於 2024 年發佈的 Edge 50 Ultra。該公司跳過了 Edge 60 Ultra，但根據最新的消息洩露，摩托羅拉將很快發佈 Edge 70 Ultra。據悉，這款新機將搭載剛剛推出的 Snapdragon 8 Gen 5 系統單晶片，並且下面的圖片顯示了 Edge 70 Ultra 的背面，提供兩種顏色選擇。

Edge 70 Ultra 配備全新的 AI 按鍵，並在後面設有三個攝像頭。根據過去的消息，這款手機將擁有 OLED 顯示屏，解析度為「1.5K」，並配備 16GB RAM。此外，該設備將從發佈之日起運行 Android 16 系統。這些都是目前已知的規格，未來幾天和幾週內，隨著更多信息的公開，將會有更多細節曝光。

推薦閱讀