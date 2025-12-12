Motorola Edge 70 Ultra 配備 6.7 吋 1.5K OLED 螢幕及 Snapdragon 8 Gen 5 處理器

摩托羅拉的 Edge 70 系列尚未完整，直至公司發佈 Edge 70 Ultra。這款手機早前在網絡上洩露的圖片引起了不少關注。根據之前的 Geekbench 測試結果，這款手機將搭載 Qualcomm 的 Snapdragon 8 Gen 5 SoC，性能規格已經明朗。

最新消息來自於一位微博上的爆料者，根據其透露，Edge 70 Ultra 將配備一塊 6.7 吋的平面 OLED 屏幕，解析度為「1.5K」，並支援 120Hz 刷新率。這款手機將提供三種顏色選擇：黑色、綠色和銅色。

在相機方面，Edge 70 Ultra 將配備三顆 5000 萬像素的後置攝像頭，其中包括一顆潛望式長焦鏡頭。這些是目前所知的所有資訊，未來還會有更多的消息釋出，敬請關注。

