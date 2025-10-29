Motorola Moto G67 Power 於官方網站上列出規格及圖片，預計下周發佈

摩托羅拉最近在印度開始預告一款新智能手機的推出，並於今日正式公布該手機名為 Moto G67 Power，將於 11 月 5 日發佈。摩托羅拉還在其印度官方網站上列出了 Moto G67 Power 的圖片、規格和功能，讓消費者提前了解這款智能手機的特點。從「Power」這個名稱可以推測，這款手機配備了一個大容量電池，具體容量為 7,000 mAh，採用 Si/C 電池，宣稱在單次充電下可持續使用超過兩天（準確來說為 58 小時）。Moto G67 Power 支持 30W 有線充電，零售包裝中將包含電源適配器。

Moto G67 Power 將搭載 Snapdragon 7s Gen 2 處理器，配備 8GB RAM 和最高 256GB 的存儲空間。這款智能手機將預裝 Android 15，這對用戶來說或許有些失望，因為 Android 16 已經推出，摩托羅拉僅承諾提供一次 Android 系統升級，這意味著該手機將不會獲得 Android 17 及以後版本的更新。不過，摩托羅拉將對 G67 Power 提供三年的安全更新。

在顯示方面，Moto G67 Power 配備了一塊 6.7 吋 120Hz FullHD+ LCD 顯示屏，並由 Gorilla Glass 7i 進行保護。顯示屏中央設有一個打孔設計，內置 3,200 萬像素的自拍相機，支持 4K 視頻錄製。

Moto G67 Power 的後蓋採用素皮質感，配備三個攝像頭，包括一個 5000 萬像素主攝像頭（Sony LYTIA 600）、一個 800 萬像素超廣角攝像頭以及一個「2 合 1 Flicker」攝像頭。與自拍相機一樣，主攝像頭和超廣角攝像頭也支持 4K 視頻錄製。

Moto G67 Power 的其他功能包括 3.5mm 耳機插孔、配備 Dolby Atmos 和高解析音頻的雙立體聲揚聲器、側邊指紋掃描器、IP64 防塵防水等級以及 MIL-STD-810H 認證。這款智能手機厚度為 8.6mm，重量為 210 克，將提供三種 Pantone 認證顏色：Pantone Cilantro、Pantone Parachute Purple 和 Pantone Blue Curacao。

目前，摩托羅拉尚未公布 Moto G67 Power 的價格，但已確認將於 11 月 5 日正式發佈。

