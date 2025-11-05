Motorola Moto G67 Power 發佈，配備 7,000mAh 電池及 30W 快速充電功能

雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
在多次預告後，摩托羅拉（Motorola）正式在印度發佈其最新的 G 系列智能手機——Moto G67 Power。這款設備旨在滿足尋求強大智能手機體驗的用戶需求，特別是在電池續航和性能方面。Moto G67 Power 的一大亮點是其令人印象深刻的 7,000mAh Si/C 電池，摩托羅拉聲稱此電池可在單次充電下提供長達兩天的使用時間。這一龐大的電池容量還支持 30W 快速充電，確保用戶能夠在需要時迅速充電。
Moto G67 Power 配備 Snapdragon 7s Gen 2 系統單芯片（SoC），以其高效的性能和能量管理聞名。這款智能手機提供最高 8GB RAM 和 256GB 內部存儲的選項，為應用程式、媒體和文件提供了充足的空間。此外，該設備運行 Android 15，摩托羅拉承諾提供一年操作系統更新和三年的安全補丁，這對於尋求長期使用的用戶來說是一大優勢。
Moto G67 Power 的顯示屏也是一大亮點，配備一塊 6.7 吋 LCD 面板，擁有 Full HD+ 分辨率和 120Hz 的刷新率。這一組合確保了流暢的滾動效果和增強的觀看體驗，無論用戶是在遊戲還是播放視頻。顯示屏還採用康寧 Gorilla Glass 7i 保護，增強了抗刮擦和小衝擊的耐用性。
對於攝影愛好者來說，Moto G67 Power 的雙後置相機設置令人欣喜。主相機配備 5,000 萬像素 Sony LYT 600 感應器，旨在捕捉高品質的圖像，細節鮮明。與之搭配的是一顆 800 萬像素超廣角相機，使用戶可以拍攝更寬廣的畫面。對於喜愛自拍的用戶，這款智能手機配備了一顆 3200 萬像素的前置相機，確保用戶能夠拍攝生動清晰的自像。
在設計方面，Moto G67 Power 也不讓人失望。它展示了一種時尚現代的美學，後蓋採用素食皮革材質，增添了一絲高雅。該設備提供多種顏色選擇，包括 Pantone Cilantro、Pantone Parachute Purple 和 Pantone Blue Curacao，滿足不同的風格偏好。此外，手機還配備了側邊指紋掃描器，方便快捷地解鎖，並具備 IP64 等級的防塵防水性能，以及 MIL-STD-810H 認證，確保其在各種環境條件下的耐用性。
音質方面，Moto G67 Power 也有所關注，配備立體聲揚聲器，增強了多媒體體驗，無論是觀看視頻還是聆聽音樂。這些特性使 Moto G67 Power 成為中端智能手機市場的一個競爭選擇。
Moto G67 Power 預計將於 11 月 12 日在印度上市，8GB/128GB 版本的起售價格為 INR 15,999。這一定價策略旨在吸引尋找功能豐富且不過於昂貴的智能手機的廣大受眾。憑藉其強大的電池、出色的性能、令人印象深刻的顯示屏和穩固的相機功能，Moto G67 Power 有望在其市場細分中產生重大影響。
Moto G67 Power 代表了現代智能手機用戶需求的周到結合。其 7,000mAh 的電池、堅固的處理能力以及高品質的相機設置，使其成為尋求可靠且時尚智能手機的用戶的引人注目的選擇。隨著其上市，觀察其在實際使用中的表現以及與其他中端智能手機的競爭將會非常有趣。
