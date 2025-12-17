Motorola Signature 手機外觀曝光，提供 Carbon 和 Martini Olive 兩種顏色選擇

據報導，摩托羅拉 Edge 70 Ultra，代號 Urus，將以摩托羅拉 Signature 的名稱正式發佈。早前的資訊已透露了這款智能手機的設計，而最新流出的官方宣傳圖則展示了摩托羅拉 Signature 的最終外觀。這些圖像由可靠的資訊人士 Evan Blass 分享，顯示了摩托羅拉 Signature 的兩種顏色選擇。

左側的顏色為 Carbon，右側則是 Martini Olive。摩托羅拉 Signature 配備了一個打孔顯示屏，並在背面設有圓角方形的相機模組，其中包括一個潛望式長焦鏡頭及一個閃光燈。閃光燈周圍有文字標示，顯示了一些相機的技術規格以及支援 Dolby Vision。

摩托羅拉 Signature，之前稱為 Edge 70 Ultra，預計將搭載 Snapdragon 8 Gen 5 處理器，配備 16GB RAM，運行 Android 16 系統，以及一塊 6.7 吋 120Hz 的 1.5K 分辨率 OLED 顯示屏。據傳，後置相機將使用 5000 萬像素的感應器。

有關摩托羅拉 Signature 的更多消息，預期在接下來的幾周內會有進一步的更新。

設備名稱 處理器 RAM 顯示屏 相機 摩托羅拉 Signature Snapdragon 8 Gen 5 16GB 6.7" 120Hz 1.5K OLED 5000 萬像素相機

