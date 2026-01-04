Mount Hora 發現全球最古老的火葬祭壇

在霍拉山，考古學家發現了非洲最古老的人類火葬遺骸，以及世界上最古老的成人火葬場。根據最近發表在《科學進展》（Science Advances）上的研究指出，「全球在中全新世之前，對於有意識的火葬證據非常稀少。這種做法在獵人—採集者中尤為罕見。」雖然在澳大利亞的蒙戈湖發現的最古老燒焦的人類遺骸可追溯至4萬年前，但缺乏任何火葬場的跡象，這使得霍拉山最近發現的「完整獵人—採集者火葬場」成為一項突破性的首次發現。

這是世界上最古老的有意建造的火葬場，挑戰了先前對非洲早期社區的假設，顯示這些社區參與了複雜的社會和喪葬儀式。「一個社區在建造和執行葬禮上投入了相當多的時間和精力，」研究者指出。這一發現不僅為人類歷史提供了新的視角，也揭示了早期人類的文化及社會結構。

此項研究的意義在於，它不僅是對火葬行為的理解，更是對早期人類社會行為的深入探討。這些發現或許能夠改變我們對於早期人類如何面對死亡及其社會結構的認知。這些火葬的實踐可能反映出對於死亡的重視及對於靈魂的信仰，顯示出早期社會的複雜性。

整體而言，霍拉山的發現不僅是一項考古學上的突破，也引發了對於人類文化演變的深層次思考，增進了對於早期人類生活方式的理解。這項發現讓我們對於人類的歷史有了更全面的認識，並為未來的考古研究提供了重要的參考依據。

