《墨魚遊戲》 帶來震撼衝擊 綜藝是新出路？
戶外機能遇上街頭潮流：Mountain Hardwear x BEAMS 2025 秋冬膠囊系列
主打連帽法蘭絨襯衫外套。
重點摘要
MOUNTAIN HARDWEAR 與 BEAMS 攜手推出 2025 秋冬膠囊系列，融合戶外傳承與當代風格
主打連帽襯衫外套，採用柔軟且耐用的布料，配以醒目的聯名標誌
系列將於 10 月 23 日透過 BEAMS 網上商店發售
機能戶外品牌 Mountain Hardwear 聯乘 BEAMS 推出別注 2025 秋冬膠囊系列。此番合作凸顯雙方對機能設計的共同追求，並以 BEAMS 的當代時裝視角，重釋 Mountain Hardwear 源自美國西岸的戶外傳承。
系列核心是一款連帽襯衫外套，選用具法蘭絨質感的布料，兼顧保暖、柔軟與耐用。單品以大膽的聯名識別見稱：背面綴以放大的 Mountain Hardwear 刺繡標誌，配合加大的胸前標誌，進一步強化視覺衝擊。部分刺繡更與 Laugh and Sunnyday 合作完成，令細節層次再度提升。這種設計取向凸顯 BEAMS 擅長把機能服飾轉化為街頭態度，同時保留 Mountain Hardwear 的粗獷 DNA。
系列將於 10 月 23 日發售，Mountain Hardwear x BEAMS 膠囊系列將透過 BEAMS 網上商店及指定店舖發售。
其他人也在看
【新品】Patagonia經典重現 傳奇 Classic Retro-X 攜手全新系列
全球戶外服裝領導品牌 Patagonia 近日於尖沙咀亞士厘道店舉行了一場極具意義的復古戶外文化展覽。此活動帶大眾穿梭品牌的過去與現在，除了展出不少珍罕品牌經典產品，更同時展示了2025冬季全新Cla...運動筆記 ・ 1 天前
2025 Louis Vuitton波鞋推薦｜Balleria、經典白鞋、男裝女穿Buttersoft爆紅款不容錯過！(附價錢)
香港人大多習慣穿着波鞋，因為能夠讓你舒適地在忙碌的城市中穿梭，Louis Vuitton推出的波鞋一直深受時尚迷歡迎，最重要的原因是品牌的鞋履時尚度與舒適度兼具，今次ELLE精選了12對波鞋，從Balleria、經典白鞋到新推出的Buttersoft爆紅波鞋都涵蓋到，一起來看看吧！Louis Vuitton2025 LV波鞋推薦：Buttersoft 運動鞋 (HK$9,750)LV的男裝系列推出了這對Buttersoft的運動鞋，是一款可以男女共穿的中性鞋款，如同枕頭般舒適柔軟的鞋型，散發著90年代的復古魅力；而且Pharrell Williams為這對鞋款推出了多個配色，這對充滿少女心的粉紅色直擊編輯心臟！按此購買Louis Vuitton2025 LV波鞋推薦：Buttersoft 運動鞋 (HK$11,400)除了夢幻的粉紅色配色，還有這對充滿品牌DNA的monogram印花紋理運動鞋，雖然採用了皮革製成，但小羊皮、小牛皮的材質格外柔軟，而且細節滿滿，除了天然皮革飾邊外，鞋舌上還有Pharrell Williams的側影壓花圖案。按此購買Louis Vuitton2025 LVELLE.com.hk ・ 22 小時前
Stray Kids方燦披FENDI訂製戰袍！華麗寶石亮片爆閃、帥炸首爾舞台
10月18、19日，Stray Kids在仁川亞運主體育場迎來萬眾期待的返場演唱會，為全球巡演劃下華麗句點。而作為FENDI品牌大使的方燦，當然也不負眾望，用一身極致細節堆疊的高級訂製服裝，帥炸舞台～這套以FENDI 2025–26秋冬系列為靈感的訂製造型，把「黑西裝」這件老派單品，升級...styletc ・ 1 天前
金裕貞示範秋季造型4招！襯衫＋牛仔褲穿搭輕鬆打造高級感
韓劇女神金裕貞向來以氣質與甜美的時尚感著稱，在她的Instagram裡分享一系列秋季私服造型再度掀起話題。從俐落襯衫搭配牛仔寬褲，到針織套裝的演繹，每一套都展現出「輕鬆卻精緻」的高級氛圍，不論是在街頭、咖啡廳或機場，都能成為焦點。bella儂儂 ・ 1 天前
【McDonald's】App用戶$16加1000分歎「蕃茄牛肉蛋扭扭粉早晨超值套餐」（25/10起）
香港麥當勞為慶祝50週年大日子，推出蕃茄牛肉蛋扭扭粉，連同一系列人氣蕃茄濃湯扭扭粉系列早晨超值套餐於明日10月25日起登場，麥當勞App用戶更專享全新限時積分獎賞優惠：只需以$16加1000分或$33加500分即可歎首度推出的蕃茄牛肉蛋扭扭粉早晨超值套餐！YAHOO著數 ・ 1 天前
Grace Wales Bonner 歷史性入主 Hermès 之路
在 Dior、Chanel、Gucci、Versace 等品牌的一眾創意總監首秀之中，Louise Trotter 為 Bottega Veneta 帶來的發布首秀，使她成為備受期待的 2026 春夏時裝周上，唯一以創意總監身份登場的女性——但這個「唯一」很快將被改寫。Grace Wales Bonner 確認出任 Hermès 男裝創意總監，接替將於 2026 年卸任、任職長達 37 年的 Véronique Nichanian。HYPEBEAST ・ 1 天前
日本女生都在搶的聖誕美妝TOP 3！RMK微風之憩眼頰盤、PAUL & JOE巴黎假期月曆、Snow Beauty雪花魔法盒通通美到想收藏！
RMK｜Breeze Bliss Escape乘著暖風去度假吧與以往強調華麗閃亮的聖誕彩妝不同，RMK今年選擇更內斂柔和的風格，以「Breeze Bliss Escape」為名，描繪冬季裡的一場暖風假期！靈感來自陽光灑落沙灘的微光與空氣中的鹹香氣息，包裝採用綠、橙、金的流動畫紋，如暖陽映照海岸般柔...styletc ・ 1 天前
【Aeon】Living Plaza、Daiso Japan全店買4送1（即日起至26/10）
Living Plaza & Daiso Japan進行週末優惠，今個週末場內所有貨品買4送1，仲有萬聖節系列半價優惠！YAHOO著數 ・ 20 小時前
揭秘三大「帶旺伴侶」星座女！TOP1總用行動表達支持對你的愛
在感情世界裡，有些女生不僅是伴侶，更是另一半人生路上的夥伴。她們懂得在困境時陪伴、不離不棄，在順境中保持清醒與節制。來看看哪些星座女天生擁有穩定能量，能與另一半攜手前行，把生活過得越來越好。姊妹淘 ・ 1 天前
網上熱話｜DONKI店內新式騙案？ 善心港女被騙200元：我真係死蠢
現今騙案手法層出不窮，一名女網民日前於社交平台發文，指近日到尖沙咀連鎖超市DONKI購物時，遇到一名操廣東話的陌生女子，聲稱無法以現金付款希望幫忙。樓主不屢有詐，以電子支付幫忙支付200元，對方稱會以「轉數快」轉帳，但之後未有兌現，樓主驚覺受騙，慨嘆「我真係死蠢」，希望能公開遭遇以提醒其他人小心。 陌生女「無現金am730 ・ 1 天前
北京新招應對特朗普 反擊更狠
面對美國總統特朗普的貿易政策經常朝令夕改，《華爾街日報》引述知情人士透露，中國國家主席習近平已經捨棄中國傳統的外交手段，改為專門針對特朗普政府以制定一套新策略。信報財經新聞 ・ 1 天前
鮮娛糧｜黃嘉雯邪惡視角比堅尼大晒 預告水着收爐明年請早
【on.cc東網專訊】2019年香港小姐競選冠軍黃嘉雯（Carmaney），入行多年一直保持在選美時狀態，尤其身材管理方面更加頂瓜瓜！昨日（24日），Carmaney在社交平台分享之前旅行相，在酒店泳池歎水中早餐，穿上比堅尼的她在泳池邊打卡，照片以邪惡視角拍攝，東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
小巴安全帶︱警員喬裝乘客執法未扣安全帶 亮出委任證斷正 東九龍 31 乘客被票控︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方今日（24 日）在東九龍展開交通執法行動，派出喬裝警員登上公共小巴，針對乘客「沒有穩妥繫上安全帶」的違例行為。行動中共發現 31 名乘客未有佩戴安全帶，警方已向有關人士發出傳票。Yahoo新聞 ・ 1 天前
莊思敏峇里婚禮水着終於登場 人逢喜事索過以前
【on.cc東網專訊】藝人莊思敏早前在毫無預警下再婚，在峇里島舉行婚禮，連日來她在社交網晒出在當地行禮後度假的靚相及片段，昨日（24日）終於輪到水着相！為婚禮而減肥的她穿上藍色比堅尼大晒豐滿上圍與逆天長腿，身材比例無得彈，非常吸睛，她寫道：「在度假村就好好度假。東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲 昔被封時尚偶像 與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。 詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
美婦每日服薑黃粉三年 肝臟受損白血球下降 專家警告草本補充劑或傷肝︱Yahoo
【Yahoo健康】美國一名 40 歲女子為追求更健康生活，長期服用薑黃素，結果出現肝臟異常及白血球偏低等情況。專家指出，薑黃、印度人參（Ashwagandha，又稱南非醉茄）及綠茶萃取物等常見草本成分，或會令肝臟負荷過重，引致健康問題。Yahoo 健康 ・ 1 天前
華留學生在英詐取鐵路延誤賠償 重囚最多30個月
【on.cc東網專訊】兩名中國留學生涉嫌自2021年起，在英國利用鐵路延誤賠償機制的漏洞，榨取超過15.5萬英鎊（約160萬港元），近日分別被判囚30個月以及17周。on.cc 東網 ・ 1 天前
【UNIQLO】限定優惠 轉季必備單品低至$59（即日起至30/10）
Uniqlo今期限定優惠為你「補齊」轉季衣櫃，帶來復古親膚嘅麻花圓領針織外套、直腳牛仔褲及緊身褲同休閒長褲，仲有便於轉季內搭嘅各款T恤！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 1 天前
騙案｜自稱「聖功會」社工 籲贊助100份三文魚定食予長者
騙案頻生，有市民遇到新手法。騙徒自稱是「聖功會」的社工，邀請他贊助100份三文魚定食，但服務對象竟然是長者。 網民近日在社交平台Threads分享對話截圖，對方聲稱是「聖功會日間護老中心」的社工丁姑娘，指接下來有活動提供予長者和家屬，想邀請事主贊助100份三文魚壽司定食給公公婆婆。事主隨即回覆指「唔可以，老人家唔am730 ・ 17 小時前
小米 REDMI K90 發佈一天即減價，頂不住壓力啦
文章來源：Qooah.com 2025年10月23日晚，小米 REDMI K90 系列正式發佈，全系售價2599元起，其中 12+512GB 版本建議零售價 3199 元(人民幣。下同)。然而僅一天後，10月24日早，小米合伙人盧偉冰便宣佈調整價格，該版本首銷月直降 300 元，降至 2899 元。 盧偉冰解釋，新品定價受上游成本壓力影響，存儲成本上漲超預期且將持續加劇。發佈後，不少用戶對版本間差價表達失望，考慮到 12+512GB 是用戶需求和呼聲最高的版本，小米選擇向用戶期待靠攏，決定調價以表誠意。 此次 REDMI K90 系列首銷活動時間為 10 月 23 日 20 點至 10 月 26 日 24 點，活動期間購機可享 2 年碎屏保、2 年電池蓋保及 365 天只換不修服務。系列各版本建議零售價與首銷月售價有所不同：12GB+256GB 建議零售價 2599 元，16GB+256GB 未提及首銷價，12GB+512GB 首銷月售價 2899 元，16GB+512GB 建議零售價 3499 元，16GB+1TB 建議零售價 3999 元。 HONOR X9d 5G 開箱評測：83Qooah.com ・ 15 小時前