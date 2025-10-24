戶外機能遇上街頭潮流：Mountain Hardwear x BEAMS 2025 秋冬膠囊系列

香港人大多習慣穿着波鞋，因為能夠讓你舒適地在忙碌的城市中穿梭，Louis Vuitton推出的波鞋一直深受時尚迷歡迎，最重要的原因是品牌的鞋履時尚度與舒適度兼具，今次ELLE精選了12對波鞋，從Balleria、經典白鞋到新推出的Buttersoft爆紅波鞋都涵蓋到，一起來看看吧！Louis Vuitton2025 LV波鞋推薦：Buttersoft 運動鞋 (HK$9,750)LV的男裝系列推出了這對Buttersoft的運動鞋，是一款可以男女共穿的中性鞋款，如同枕頭般舒適柔軟的鞋型，散發著90年代的復古魅力；而且Pharrell Williams為這對鞋款推出了多個配色，這對充滿少女心的粉紅色直擊編輯心臟！按此購買Louis Vuitton2025 LV波鞋推薦：Buttersoft 運動鞋 (HK$11,400)除了夢幻的粉紅色配色，還有這對充滿品牌DNA的monogram印花紋理運動鞋，雖然採用了皮革製成，但小羊皮、小牛皮的材質格外柔軟，而且細節滿滿，除了天然皮革飾邊外，鞋舌上還有Pharrell Williams的側影壓花圖案。按此購買Louis Vuitton2025 LV

ELLE.com.hk ・ 22 小時前