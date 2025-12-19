MOVESPEED 小盾芯磁吸尿袋：革新半固態電池，極致安全，隨貼隨充!

在快節奏生活中，一款安全耐用、多場景適配的磁吸尿袋必不可少。MOVESPEED 小盾芯磁吸尿袋以「可靠電力戰友」為定位，憑藉升級的安全技術與全兼容表現，成為職場、戶外與家庭的實用之選。

MOVESPEED 推出全新小盾芯磁吸尿袋，主打安全耐用與輕薄全能。其核心採用革新半固態電池技術，加入汽車級安全電芯與固態材質，通過嚴苛的 3C 針刺測試與千次極限驗證，顯著提升穩定性。電芯外覆耐 2000°C 高溫的納米陶瓷塗層，結合AI智慧控溫，使工作溫度平均低於標準約6°C，有效抑制熱失控。

廣告 廣告

機身設計輕薄，厚度約 0.9cm，重量僅 110g，便於攜帶。配備 15N 超強磁力，吸附穩固，支援 7.5W 無線磁吸快充與 18W 有線快充雙模式，30 分鐘可為手機充電約 58%，並廣泛兼容 iPhone、ANDROID 等多品牌裝置。外殼具抗摔耐磨特性，適用於通勤、戶外及家庭等多種場景，內置LED電量指示燈。