MOViE MOViE 焦點影人｜《維多利亞壹號》（國際版）何超儀「殺」入港大：我個性火爆，正好借角色來發洩！
MOViE MOViE本月以何超儀為焦點影人，活動一浪接一浪：繼上周在太古城中心MOViE MOViE Cityplaza 戲院舉行了《維多利亞壹號》(國際版) 首映禮後，早前 (22日)又將《維多利亞壹號》(國際版) 帶到香港大學，於黃麗松講堂放映一場供港大學生報名觀看，更請來電影背後的創作人何超儀與陳子聰出席映後談，與大學生面對面分享拍攝這部電影的經歷與感受。
回顧30年電影事業生涯！MOViE MOViE「焦點影人：何超儀」精選作品上架電影頻道
《維多利亞壹號》(國際版)港大特別放映會由 MOViE MOViE 與港大比較文學系、文學及文化研究碩士課程與全球化及文化研究中心合辦，吸引了約300位學生與來賓出席，欣賞《維多利亞壹號》從未在香港放映過的「國際版」，國際版由導演彭浩翔主理，保留了最血腥暴力的鏡頭。映後設座談會，由港大比較文學系講師林瀚光博士擔任主持，以「DREAM HOME: 15 Years Later」為題，與兩位嘉賓何超儀與陳子聰從電影製作到文化研究角度作更深入的分享和探討。
身兼監製與主角的何超儀，與監製陳子聰在學生掌聲歡迎中進場。他們兩人回想20年前成立電影公司852 Films，2010年推出的第一部電影就是《維多利亞壹號》。Josie坦言是為了「搵戲拍而開公司」，自己真的愛演戲，但當年簽約經理人公司卻仍是很少機會拍到電影。是家人鼓勵她自組公司，為自己爭取更多機會。Conroy則笑指當年他問媽媽最想看到他們拍甚麼類型的電影時，沒想到媽媽竟表示最想睇驚慄片！後來好友麥浚龍把彭浩翔介紹了給他倆認識，他倆才知道了《維多利亞壹號》的劇本。Josie非常喜歡，於是成功游說Juno割愛，把這個本來由他主演的故事讓給Josie，變成女殺人狂的版本。Josie進一步分析鄭麗嫦這個角色：「本片當年在英國全國上映後，很多報導將我的角色定義為『Anti-Heroine』(反英雄女角)。她的確帶點精神失常，又非常壓抑，甚至有被虐傾向，始終不相信自己值得被愛錫，也有火爆的一面。給我演這個角色，簡直是天助我也！因為我也是個性火爆，只是被我壓抑住，正好借這個角色來發洩。」
憑此片摘下第43屆西班牙錫切斯國際電影節「最佳女主角」獎的何超儀被問到有否以哪些女演員的演技作為參考對像，Josie直言最愛茱莉安摩亞 (Julianne Moore)與蒂達史雲頓 (Tilda Swinton)兩位偶像：「作為一個演員我只追隨幾個演員去看她們的戲。我特別鍾愛很扭曲、『啜核』的刻劃，最愛《人生交叉剔》(Magnolia)絕妙的講故事方式。茱莉安摩亞『兩秒後發神經、大爆發』的演繹，我絕對不能比，但都好想有人寫這些種角色給我演！最近艾慕杜華的《隔壁的房間》(The Room Next Door)集合了我最愛的兩大女演員，她們都演得成熟又恰到好處，我都好渴望演這種戲。」
在《維多利亞壹號》以外，他們又談到MOViE MOViE「焦點影人」專題節目選播的一部音樂紀錄片《尋找極致的喜悅：火與冰》(Finding Bliss: Fire and Ice)。這個計劃其實是源自Josie偷取了Conroy常常講的一個字『Bliss』！Conroy感觸表示：「那時我剛出院，食藥食到迷糊，也經歷了生死。最終能夠活著，真的令我好感恩，可能也感染了她。」Josie解釋：「因為他康復後常常用『Bliss』字來形容他感受到的極致喜悅，我就捉住了這個字去構思。當時正值疫情，經濟開始崩塌，有人想輕生，氣氛低迷。我可以做甚麼來啟發大家重拾簡單的快樂？最基本其實是關於人與人的溝通。於是找來詹瑞文來設計這些演戲的遊戲，帶住我的樂隊和其他音樂人，全部都好害羞，卻要一起遠赴冰島去玩遊戲！雖然冰島經濟發展不好，天氣又惡劣，但卻在全球快樂指數榜上排名頭三位。所以值得去探索一下。也跟冰島當地樂手交流。」
MOViE MOViE 頻道(Now TV ch 116)於一月份陸續播放五部Josie有份參演或身兼製作的作品，包括：勵志運動電影《全力扣殺》（Full Strike）；帶領一聚香港音樂人，包括MC仁、Jason Kui、The Uni Boys、秋紅主音Jan Lo，到冰島尋找快樂的紀錄片《尋找極致的喜悅：火與冰》（Finding Bliss: Fire and Ice）；真實冒險故事改編，由荷里活影星 Jonathan Rhys Meyers 飾演英國冒險家 James Brooke的大製作《婆羅洲王公崛戰》（Rajah）；Michael Jackson 女兒 Paris Jackson 有份參演的怪誕黑色喜劇《修女有毒》（Habit） 及以魔鬼怪嬰降世為主題的話題日本恐怖片《怨泊》（Onpaku）。其中《婆羅洲王公崛戰》、《修女有毒》及《怨泊》更是香港獨家首播！
而《維多利亞壹號》(國際版)即日起在香港指定戲院作限量放映，首兩場反應熱烈火速售罄，現已加開4場，戲票熱賣中。場次有限，請即撲飛！此外，最新推出以《維多利亞壹號》電影主視覺為設計靈感的限量Tee，正面的英文片名使用感溫漿料技術燙印，遇熱變色；背面的主視覺則加入凹凸層次效果，做工精緻。每件售價港幣$238，即日起至2月8日接受預訂，3月10日起發貨。
