「MPG 272QRF X36 G-SYNC Pulsar Gaming Monitor」上市！微星與NVIDIA聯手打造的遊戲螢幕

微星科技宣布推出與NVIDIA聯手設計的遊戲螢幕「MPG 272QRF X36 G-SYNC Pulsar Gaming Monitor」。

目前尚未公告於日本的發售計畫。

「MPG 272QRF X36 G-SYNC Pulsar Gaming Monitor」是一款搭載27吋RAPID IPS面板，專為遊戲玩家打造的遊戲螢幕。

支援WQHD(2560×1440)解析度與360Hz刷新率，同時兼具高畫質與流暢度。

NVIDIA G-SYNC

搭載專為GeForce玩家設計的顯示技術「NVIDIA G-SYNC」。

其中核心技術「G-SYNC Pulsar」採用可變頻率背光閃爍技術。

結合G-SYNC可變刷新率技術，實現テ抑制畫面撕裂的流暢影像顯示，並提升四倍動態清晰度。

即使在動作激烈的場景中，也能抑制影像晃動，以清晰畫面支援精準瞄準。

G-SYNC Ambient Adaptive Technology

搭載「G-SYNC Ambient Adaptive Technology」技術，內建光感應器可偵測環境亮度，並依據時間與環境自動調整色溫與亮度。

從昏暗的房間到陽光照射的明亮環境，始終維持最佳觀看條件，在減輕眼睛疲勞的同時保持清晰影像。

此外，本產品亦通過嚴格的品質測試，具備精準的色彩還原能力及低延遲HDR等特性。

「25模式」模擬

支援由NVIDIA直接提供的可由用戶更新之韌體，可長期維持高效能運作。

具備進階色彩調整功能與多元畫面比例支援，透過「25種模式」模擬技術，可在2368×1332、1920×1080、1280×960等解析度下實現像素完美的縮放效果。

「MPG 272QRF X36 G-SYNC Pulsar Gaming Monitor」目前尚未公告於日本的發售計畫。

詳細資訊請參閱「MPG 272QRF X36 G-SYNC Pulsar Gaming Monitor」產品頁。

產品概要 MPG 272QRF X36 G-SYNC Pulsar Gaming Monitor 27吋 2,560×1,440(WQHD) 16:9 Rapid IPS 360Hz 1000:1 最大500nits DisplayPort 1.4a (HBR3)×1、HDMI 2.1 (WQHD@120Hz)×2、USB 5Gbps Type-A×3、USB 5Gbps Type-B×1、USB 2.0 Micro-B (for Firmware Update only)×1、耳機輸出×1 614.3×227.9×422.2mm 約6.4kg