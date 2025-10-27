Mr.多倫多開show俾觀眾鬧爆唔專業 結他手Ronny披露代主音Dash受癌病後遺影響演出 「啲水會灌入喉嚨」

現時由Ronny（黎澤恩）、MJ（譚傑明）、Dash（譚健文）及Tom（杜志烜）組成嘅樂隊MR.，早前去到加拿大多倫多舉行「輕狂歲月音樂會」。不過有當地自稱聽咗Mr.嘅歌至少十年嘅fans睇完show之後唔多滿意，喺Threads上面發長文批評。

Mr.早前於多倫多開音樂會

缺少主音Alan布志綸後，而家Mr.嘅主唱由低音結他手Dash同結他手MJ分擔，歌唱亦正正係發文fans最唔滿意嘅一環。「首先唱歌方面極不專業，都唔知有幾多首真係由頭唱到落尾。到下半場好多歌都唱唔到，要後面嗰位和音去補位。重要出到聲話叫大家幫手唱。大佬我入嚟係睇你表演，如果我自己唱，去唱K都得啦」。歌迷又指Mr.演唱歌曲《戰禍》時「無啦啦叫左位朋友上去打鼓，無夾過都上去，夾到炒曬車」，並且對場地音響唔太滿意。呢位歌迷狠批Mr.當晚演出水準「大家都知係少左Alan，但都願意入去聽下支持下。咁樣嘅演出真係接受唔到，假假地Mister都上過4次紅館，咁樣嘅質素演出過到自己？」。

現時兼任主音嘅Dash曾罹患鼻咽癌（Knock Knock訪問截圖）

帖文公開後，Mr.多位成員都有回應，其中Ronny表示「做得唔好既 我地繼續改善」，並對於歌唱部份作出解釋。「我留言主要想講一樣野 Dash係一個鼻咽癌康復者 佢依家每隔一陣間醫生就要咭（拮）穿佢耳膜 去排走入面積水 多倫多演唱會完結喺後台 我第一件事就係問佢你頂唔頂到 因為我知佢喺台上面唱歌每隔幾首 啲水就會灌入去喉嚨」。Ronny強調Mr.有盡力演出，亦承認力有不逮。「你真金白銀俾錢入嚟支持 我只想講我哋冇揸流攤 呢個係期望嘅落差 亦都係我哋暫時冇辦法解決」。

Mr.結他手Ronny不時演出TVB劇集（Knock Knock訪問截圖）

今次演唱會由Dash孖生細佬、商台DJ朱薰老公譚健榮擔任監製。阿榮有透露Dash抵達加拿大後喉嚨不適，亦努力搵辦法紓緩。至於被指「無啦啦叫左位朋友上去打鼓」一事，阿榮就指該位鼓手係Mr.樂隊前身成員。阿榮對於樂迷唔滿意演出表示「我理解你感到唔抵。但而家嘅Mr.樂隊並非唔值」。

Dash細佬阿榮出任演唱會監製，透露Dash抵達加拿大後喉嚨不適，亦努力搵辦法紓緩（Knock Knock訪問截圖）

網民對於Mr.嘅講法態度兩極，唔buy嘅就認為「原來你要啲人俾錢黎睇精神」、「無Alan 就唔係mister，幾鍾意都唔係」，亦有fans堅定支持4人時期嘅Mr.，「如果佢哋四個人一齊玩 仲可以繼續出新歌 咁咪繼續撐囉」。

Mr.曾於紅館開過4次音樂會

Mr.於2008年出道後迅速崛起，2年後已經殺入紅館開演唱會，至2016年宣佈同唱片公司環球唔續約後以獨立樂隊形式發展。後來主音Alan布志綸改以獨立歌手發表作品後，與Mr.開始分道揚鑣，樂隊後來更以4人團隊運作。不過Alan未有正式宣布離隊，並曾於早前喺多倫多公開呼籲樂迷支持Mr.嘅多倫多演出。

