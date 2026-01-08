Mr.隊員黎澤恩拒回應前主音布志綸指控 親解《森林》宣傳風波：等於《海闊天空》係Beyond唱

樂隊Mr.主音布志綸（Alan）早前於社交平台不點名批評舊隊友坐享其成，直言個人作品被無條件瓜分，更暗寸被好兄弟好朋友出賣。事緣其餘四名隊友早前為內地網紅拍片宣傳廣州演唱會時指組合歌曲《森林》「係我哋唱架」，引起Alan不滿，更指直言《森林》係得佢自己一個主唱：「森林是我一個人唱，連和音都是」。樂隊成員黎澤恩（Ronny）以Mr. 舊作《Storm》歌詞「你發病了 吃藥了 也沒法治療」疑似暗串Alan，昨日（8日）Ronny出席活動宣傳新劇《風華背後》時再為事件解畫，先就事件道歉，再指《森林》是Mr.作品「無可爭議」，亦透露與Alan再合作的可能性。

布志綸（Alan）

Ronny昨日受訪時透露當時與隊員為宣傳演唱會發言，指《森林》一曲由「我哋唱」，目的希望澄清四人演唱會其實會輪流獻唱，而非純音樂：「好多人會問究竟佢哋四個係咪玩純音樂？上台就唔唱，俾晒觀眾唱？」同時強調：「無可爭議《森林》係MR唱，等於 《海闊天空》係Beyond唱，亦無可爭議把聲係Alan Po，唔需要特別去澄清」，不過就表示如果因此令對方感到不悅或敏感，就向對方道歉。

樂隊MR.

對於Alan透露當年自己創作大量歌曲，其他成員卻不見影，作品被無條件瓜分一事，Ronny就拒絕回應，認為再回應「大家要拎好多證據出嚟」，會選擇用Mr.態度，以音樂回應事件。至於被問到會否有機會再與Alan合作，Ronny透露其實曾多次討論不過都未能成事，表示「我代表唔到佢（Alan），我唔會話有機會，咁佢一陣話冇機會咪嘥氣」，而Ronny個人就認為現時並非適合合體的狀態。

